Два відомі українські співаки вступили в тероборону

Наразі музиканти є членами військового резерву.

Ряди української територіальної оборони поповнилися одразу декількома вітчизняними зірками. Про своє приєднання до ЗСУ повідомили музиканти з гурту "Антитіла" на чолі з фронтменом Тарасом Тополем та колишній соліст "Тартака" Олександр Положинський.

Інформацію про це вони розмістили на Facebook-сторінках, пише "Телеграф".

За словами Тараса Тополі, музиканти порадилися і вирішили діяти спільно. За допомогою вступу до тероборони вони показують українцям, як насправді варто "панікувати".

"У нашому спільному проєкті з Міністерством оборони України "Саме те ТрО" ми покроково покажемо шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні", — написав музикант.

Зазначимо, що разом із Тополею у гурті грають музиканти Сергій Вусик (клавішні), Михайло Чирко (бас-гітара), Дмитро Жолудь (гітара) та Дмитро Водовозов (ударні). Кожен із них відтепер перебуває у військовому резерві.

Гурт "Антитіла"

Схожими поглядами на життя поділився і Олександр Положинський. Він зазначив, що збирався подати заяву ще раніше, але раптово захворів. Проте до тероборони його прийняли — це сталося 15 лютого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, на якому ресурсі можна знайти всю необхідну інформацію про перебування в територіальній обороні України.

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