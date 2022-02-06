В Україні з’явився офіційний ресурс, де можна дізнатися все про тероборону

На сайті є спеціальний FAQ з відповідями на найпоширеніші питання

В Україні повноцінно запрацював офіційний сайт, присвячений Силам територіальної оборони. До такого кроку вдалися задля зменшення дезінформації, пов’язаної із загрозою ймовірного вторгнення Росії.

Подробиці повідомляє "Телеграф" із посиланням на новостворений ресурс.

Веб-портал sprotyv.in.ua є своєрідною збіркою найпопулярніших питань, котрі стосуються тероборони.

Головна сторінка сайту Тероборони

Тут вдасться дізнатися, які документи потрібні людині, котра вирішила вступити до лав Сил ТРо, які права та обов’язки має представник таких формувань, в якому порядку проходитимуть тренувальні збори тощо.

Перелік питань на сайті

"Ключова особливість тероборони — захист своєї домівки,— зазначається у одній із відповідей на питання. — ТрО формують місцеві мешканці, які захищатимуть свій будинок, охоронятимуть об’єкти, і будуть воювати на території свого району".

Слід зазначити, що представники теороборони будуть залучені до захисту інших регіонів лише за потреби та відповідного розпорядження військового керівництва.

Які документи потрібні

Також на порталі можна знайти перелік обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Саме до цих установ варто приходити тим, хто прагне стати добровольцем у ТрО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Росії вустами бойовиків "ДНР" почали ширити дезінформацію щодо заборони на виїзд в Україні для чоловіків призовного віку. Цікаво, що такій "новині" не повірили навіть росіяни.

Також ми писали про те, як бойовики в ОРДЛО випадково проговорилися щодо власної залежності від рішень Кремля.