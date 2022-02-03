Война с Россией: как в РФ пытаются посеять панику в Донецке

В Кремле используют любой повод, чтобы нарастить истерию на оккупированной территории

В четверг, 3 февраля, российские СМИ запустили новость, что Украина якобы ограничивает выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, которые подлежат военному призыву. Такую дезинформацию касаемо "подготовки к войне с Россией" вложили в уста одному из спикеров боевиков "ДНР" Эдуарду Басурину.

Одним из сайтов, распространивших информацию, стал прокремлевский "РИА Новости".

Согласно заявлениям оккупантов, их "разведке" якобы стало известно, что ограничения в Украине должны вступить в силу с 20 февраля. Таким образом жителям Донбасса пытаются внушить, что украинцев призывного возраста уже готовят к полноценной войне.

Публикация росСМИ

Главной причиной подобных публикаций, разумеется, является наращивание истерии и паники на оккупированных территорий. Также создается "благоприятное" информполе для российских пропагандистов.

Впрочем, пользователи соцсети весьма скептически отнеслись к "новости" об ограничениях на выезд. Некоторые даже открыто раскритиковали росСМИ за то, что они ссылаются на боевиков "ДНР".

При этом, конечно, нашлись и те, кто поверил в написанное. Правда, вместе с этим люди сообщают и другие инсайды, которые выглядят еще забавнее.

Следует отметить, что количество российских фейков в последнее время значительно увеличилось. Некоторым из них, как к примеру об "украинских геях, собирающихся на войну", не верят даже представители верхушки боевиков "ДНР".

Впрочем, и в ОРДЛО тоже не слишком брезгуют дезинформацией. Как писал "Телеграф", на днях оккупанты заявили, будто бы Украина перекинула к линии разграничения более сотни тысяч солдат. Такую информацию высмеяли россияне.