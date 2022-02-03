Війна з Росією: як у РФ намагаються посіяти паніку у Донецьку

У Кремлі використовують будь-який привід, щоб наростити істерію на окупованій території

У четвер, 3 лютого, російські ЗМІ запустили новину, що Україна нібито обмежує виїзд із країни для чоловіків віком від 18 до 45 років, які підлягають військовому призову. Таку дезінформацію щодо "підготовки до війни з Росією" вклали в уста одному зі спікерів бойовиків "ДНР" Едуарду Басуріну.

Одним із сайтів, що розповсюдили інформацію, став прокремлівський "РИА Новости".

Згідно з заявами окупантів, їхній "розвідці" нібито стало відомо, що обмеження в Україні мають набути чинності з 20 лютого. Таким чином мешканців Донбасу намагаються переконати, що українців призовного віку вже готують до повноцінної війни.

Публікація росЗМІ

Головною причиною подібних публікацій, звичайно, є нарощування істерії та паніки на окупованих територіях. Також створюється "сприятливе" інформполе для російських пропагандистів.

Втім, користувачі соцмережі дуже скептично сприйняли "новини" про обмеження на виїзд. Дехто навіть відкрито розкритикував росЗМІ за те, що вони посилаються на бойовиків "ДНР".

При цьому, звісно, знайшлися й ті, хто повірив у написане. Щоправда, разом із цим люди повідомляють й інші інсайди, які виглядають ще кумедніше.

Слід зазначити, що кількість російських фейків останнім часом значно зросла. Декому з них, як, наприклад, про "українських геїв, які збираються на війну", не вірять навіть представники верхівки бойовиків "ДНР".

Втім, і в ОРДЛО теж не дуже гидують дезінформацією. Як писав "Телеграф", днями окупанти заявили, ніби Україна перекинула до лінії розмежування понад сотню тисяч солдатів. Таку інформацію висміяли навіть росіяни.