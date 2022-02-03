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Бойовики "ДНР" відзначилися новим фейком про Україну: посміялися навіть росіяни

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Частина України окупована з 2014 року Новина оновлена 03 лютого 2022, 09:12
Частина України окупована з 2014 року

Коментатори сумніваються у правдивості інформації.

В окупаційній адміністрації "ДНР" заявили про перекидання до лінії розмежування 120 тисяч українських військових. Такі заяви прозвучали на тлі ідеї депутатів Держдуми РФ про визнання терористичних формувань правовими. У своїх оцінках українського контингенту бойовики посилаються на дані розвідки.

Про це російському інформагенству "РІА Новини" розповіли у псевдо-МЗС окупантів.

Додаткових подробиць не повідомляється. У коментарях до новини в соцмережах у російському сегменті інтернету сумніваються у достовірності інформації від бойовиків "ДНР" та поцікавилися, як рахували.

Раніше в окупаційній адміністрації вже відрізнялися гучними заявами про Україну та ситуацію в ОРДЛО. Зокрема, заявили, що формування "не самостійні" і що вони можуть звернутися до Росії за зброєю.

Питання про визнання бандформувань "ДНР" та "ЛНР" може бути розглянуте російською владою вже 14 лютого, повідомляв "Телеграф".

Тим часом у самій окупованій частині Донецької області громадяни вимушено живуть у рамках жорстких обмежень — діє комендантська година, встановлена ватажками бойовиків.

Теги:
#Україна #Бойовики #ДНР
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