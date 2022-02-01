Рус

Спікер бойовиків "ДНР" ненароком проговорився про роль Росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1634
Лінія розмежування з ОРДЛО Новина оновлена 01 лютого 2022, 12:56
Лінія розмежування з ОРДЛО

Він оцінив самостійність псевдоформування на окупованій території.

Постачання озброєння від союзників в Україну, які відбуваються на тлі попереджень про можливе вторгнення Росії до нашої країни, викликали реакцію з боку окупантів на Донбасі.

Едуард Басурін, який виконує роль "прессекретаря" бойовиків "ДНР", заявив, що вони можуть звернутися до Росії за допомогою. Про це повідомляє ТАСС.

Він заявив, що, крім РФ, можуть звернутися і до інших держав. При цьому Батурін зазначив, що бойовики "не самостійні":

"Ми попереджаємо Україну про те, що ми будемо змушені звернутися до дружніх країн за військовою та військово-технічною допомогою, щоб зробити паритет щодо постачання озброєння та показати про те, що ми не самостійні, що за нами є інші країни", — сказав він.

Нагадаємо, українська розвідка вже повідомляла про постачання озброєння на окуповану територію країни на сході у грудні 2021 року. Серед іншого відзначалося постачання безпілотників.

Раніше "Телеграф" писав про навчання українських військових використанню ПТРК NLAW, які прибули з Великої Британії та майбутню поставку "Стінгерів" та "Джавелінів" з країн Балтії.

У Росії з ініціативою відправити бойовикам зброю вже виступав перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак.

Теги:
#Росія #Зброя #Бойовики
Розмови про блок Лондон-Варшава-Київ розпочалися ще наприкінці січня
Політика
Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Розмови про блок Лондон-Варшава-Київ розпочалися ще наприкінці січня
Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби
Дата публікації
Категорія
Українські військові на тактичних навчаннях
В Україні скасовують призов до армії: названо дату
Дата публікації
Категорія
Мер Харкова прокоментував розвиток тероборони у місті
"Є чіткий план": Терехов розповів, як Харків готується до можливої атаки Росії
Дата публікації
Категорія
Олексій Данілов дав інтерв'ю виданню Assosiated Press
Загроза руйнації України та мобілізація мільйонів: 5 головних тез з інтерв'ю Данілова
Дата публікації
Категорія
Олексій Кулеба та Віталій Кличко
Зам Кличка стане новим головою Київської ОДА: джерело розкрило подробиці