Спікер бойовиків "ДНР" ненароком проговорився про роль Росії

Він оцінив самостійність псевдоформування на окупованій території.

Постачання озброєння від союзників в Україну, які відбуваються на тлі попереджень про можливе вторгнення Росії до нашої країни, викликали реакцію з боку окупантів на Донбасі.

Едуард Басурін, який виконує роль "прессекретаря" бойовиків "ДНР", заявив, що вони можуть звернутися до Росії за допомогою. Про це повідомляє ТАСС.

Він заявив, що, крім РФ, можуть звернутися і до інших держав. При цьому Батурін зазначив, що бойовики "не самостійні":

"Ми попереджаємо Україну про те, що ми будемо змушені звернутися до дружніх країн за військовою та військово-технічною допомогою, щоб зробити паритет щодо постачання озброєння та показати про те, що ми не самостійні, що за нами є інші країни", — сказав він.

Нагадаємо, українська розвідка вже повідомляла про постачання озброєння на окуповану територію країни на сході у грудні 2021 року. Серед іншого відзначалося постачання безпілотників.

Раніше "Телеграф" писав про навчання українських військових використанню ПТРК NLAW, які прибули з Великої Британії та майбутню поставку "Стінгерів" та "Джавелінів" з країн Балтії.

У Росії з ініціативою відправити бойовикам зброю вже виступав перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак.