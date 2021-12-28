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Завозять важке озброєння та бронетехніку: Росія посилено озброює бойовиків на Донбасі

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Частину вантажу провозять під виглядом гуманітарної допомоги жителям ОРДЛО Новина оновлена 28 грудня 2021, 16:33
Частину вантажу провозять під виглядом гуманітарної допомоги жителям ОРДЛО

Розвідка фіксує постачання як нових, так і відремонтованих на російських заводах машин

Імовірність повноцінного вторгнення Росії в Україну все ще існує. Поки поряд із кордонами нарощується кількість ворожих військ та проходять військові навчання, на окупований Донбас завозяться боєприпаси та різна техніка.

Таку інформацію повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України.

Згідно з наявною інформацією, протягом грудня російські військові здійснювали постачання палива, озброєння і навіть безпілотників на окуповану територію як Донецької, так і Луганської областей.

Розвідники стверджують, що в Росії для перетину кордону з поки що непідконтрольними Києву територіями Донбасу часто використовують колони машин із нібито гуманітарним конвоєм.

Додатково повідомляється, що бойовики одержують від Москви не лише нове озброєння, а й успішно модернізоване старе. Швидше за все, "оновлення" проходить на різних російських підприємствах та заводах.

Втім, поповнення матеріально-технічної бази не є єдиним, чим РФ забезпечує окупантів на Донбасі. Також звідти в ОРДЛО прибувають різні військовослужбовці, які мають спеціальність снайперів, зв’язківців, розвідників та просто найманці для ведення війни з Україною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у РНБО назвали приблизну чисельність російських військ у небезпечній близькості від українського кордону. Тільки на першому рубежі їх може перебувати близько 122 тисяч людей.

Незважаючи на те, що на Заході сподіваються на розсуд Кремля, деякі з іноземних партнерів України вже будують плани військової допомоги у разі можливого початку повномасштабної війни. Наприклад, у США можуть допомогти не лише фінансово чи постачанням озброєння, а й інформаційно — передачею даних від американської розвідки.

Теги:
#Україна #Росія #Зброя #Донбас #Військова техніка #Поставка зброї #Гумконвой #ОРДЛО
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