Росія концентрує війська з боку Криму, Воронежу та Білорусі: карта ймовірних напрямків удару по Україні

За оцінками розвідки, біля українських кордонів сконцентровано 94000 військових РФ

Про можливе вторгнення Росії на територію України говорять вже далеко не один день як на рівні держави, так і на міжнародному. Військові експерти та розвідка оцінюють різні варіанти наступів і один з них свідчить про те, що Україну можуть взяти у кільце.

Про ймовірний розвиток ситуації довкола кордонів України говорить карта видання Military Times. Її склали на основі оцінки начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Судячи з даних карти, Росія концентрує свої війська вздовж Кримського півострова (там зосереджено 12 батальйонних тактичних груп), східного (15 БТГ з боку Волгограду) й північного (12 груп з боку Воронежа) російсько-українських кордонів. Загалом таких батальйонно-тактичних груп, які можуть перейти у наступ на Україну, налічується аж 40. Деякі з них розташовані на території Білорусі та у Чорному морі.

На карті також порівнюється концентрація військ та техніки станом на квітень 2021 року та станом на листопад 2021 року. Щодо останніх даних, то йдеться про:

94000 військовослужбовців;

1200 танків;

2900 бронеавтомобілів;

1600 одиниць артилерії;

330 літаків;

240 гелікоптерів;

75 кораблів;

6 субмарин.

Варто зазначити, що джерела НАТО говорять про можливий наступ Росії на Україну вже у січні-лютому 2022 року. При цьому виділяють три можливі напрями ймовірного вторгнення, яке може відбутися як одномоментно, так і поетапно.

Карта, опублікована Military Times, з ілюстраціями ймовірного плану нападу

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому ескалація з боку Росії відбувається саме зараз і до чого це може спричинити призвести.

Також ми писали, що на фоні розмов про наступ РФ на Україну Білий Дім готується до переговорів з Володимиром Путіним.