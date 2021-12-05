Росія концентрує війська з боку Криму, Воронежу та Білорусі: карта ймовірних напрямків удару по Україні
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За оцінками розвідки, біля українських кордонів сконцентровано 94000 військових РФ
Про можливе вторгнення Росії на територію України говорять вже далеко не один день як на рівні держави, так і на міжнародному. Військові експерти та розвідка оцінюють різні варіанти наступів і один з них свідчить про те, що Україну можуть взяти у кільце.
Про ймовірний розвиток ситуації довкола кордонів України говорить карта видання Military Times. Її склали на основі оцінки начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.
Судячи з даних карти, Росія концентрує свої війська вздовж Кримського півострова (там зосереджено 12 батальйонних тактичних груп), східного (15 БТГ з боку Волгограду) й північного (12 груп з боку Воронежа) російсько-українських кордонів. Загалом таких батальйонно-тактичних груп, які можуть перейти у наступ на Україну, налічується аж 40. Деякі з них розташовані на території Білорусі та у Чорному морі.
На карті також порівнюється концентрація військ та техніки станом на квітень 2021 року та станом на листопад 2021 року. Щодо останніх даних, то йдеться про:
- 94000 військовослужбовців;
- 1200 танків;
- 2900 бронеавтомобілів;
- 1600 одиниць артилерії;
- 330 літаків;
- 240 гелікоптерів;
- 75 кораблів;
- 6 субмарин.
Варто зазначити, що джерела НАТО говорять про можливий наступ Росії на Україну вже у січні-лютому 2022 року. При цьому виділяють три можливі напрями ймовірного вторгнення, яке може відбутися як одномоментно, так і поетапно.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чому ескалація з боку Росії відбувається саме зараз і до чого це може спричинити призвести.
Також ми писали, що на фоні розмов про наступ РФ на Україну Білий Дім готується до переговорів з Володимиром Путіним.
- Важливо! Матеріал підготовлений на основі інформації авторитетного іноземного ЗМІ з метою попередження про ймовірну загрозу, а не як анонс можливої події.
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