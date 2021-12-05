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Росія концентрує війська з боку Криму, Воронежу та Білорусі: карта ймовірних напрямків удару по Україні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Російські війська Новина оновлена 05 грудня 2021, 11:52
Російські війська

За оцінками розвідки, біля українських кордонів сконцентровано 94000 військових РФ

Про можливе вторгнення Росії на територію України говорять вже далеко не один день як на рівні держави, так і на міжнародному. Військові експерти та розвідка оцінюють різні варіанти наступів і один з них свідчить про те, що Україну можуть взяти у кільце. 

Про ймовірний розвиток ситуації довкола кордонів України говорить карта видання Military Times. Її склали на основі оцінки начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Судячи з даних карти, Росія концентрує свої війська вздовж Кримського півострова (там зосереджено 12 батальйонних тактичних груп), східного (15 БТГ з боку Волгограду) й північного (12 груп з боку Воронежа) російсько-українських кордонів. Загалом таких батальйонно-тактичних груп, які можуть перейти у наступ на Україну, налічується аж 40. Деякі з них розташовані на території Білорусі та у Чорному морі.

На карті також порівнюється концентрація військ та техніки станом на квітень 2021 року та станом на листопад 2021 року. Щодо останніх даних, то йдеться про: 

  • 94000 військовослужбовців;
  • 1200 танків;
  • 2900 бронеавтомобілів;
  • 1600 одиниць артилерії;
  • 330 літаків;
  • 240 гелікоптерів;
  • 75 кораблів;
  • 6 субмарин.

Варто зазначити, що джерела НАТО говорять про можливий наступ Росії на Україну вже у січні-лютому 2022 року. При цьому виділяють три можливі напрями ймовірного вторгнення, яке може відбутися як одномоментно, так і поетапно.

Карта, опублікована Military Times, з ілюстраціями ймовірного плану нападу
Карта, опублікована Military Times, з ілюстраціями ймовірного плану нападу

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому ескалація з боку Росії відбувається саме зараз і до чого це може спричинити призвести.

Також ми писали, що на фоні розмов про наступ РФ на Україну Білий Дім готується до переговорів з Володимиром Путіним.

  • Важливо! Матеріал підготовлений на основі інформації авторитетного іноземного ЗМІ з метою попередження про ймовірну загрозу, а не як анонс можливої події.
Теги:
#Україна #РФ #Розвідка #Вторгнення
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