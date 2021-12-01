США погрожують Росії жорсткими безпрецедентними заходами у разі агресії проти України: подробиці

Росія може сплатити високу ціну при умові подальшої агресії в сторону України

У Вашингтоні попередили Росію про застосування жорстких економічних санкцій, при умові проявів потенційної агресії щодо України.

Про це у середу, 1 грудня, під час зустрічі Північноатлантичної ради, яка відбулася у Ризі, заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, — пише Європейська правда.

За словами Блінкена, Сполучені Штати сильно занепокоєні після оголошення інформації щодо ймовірних планів Російської Федерації, тож в Америці готуються до розвитку будь-якого сценарію.

Він відзначив, що США упродовж тривалого часу спілкуються про це як із самим главою російської держави Володимиром Путіним, так і з іншими союзниками задля вирішення цього питання.

Держсекретар наголошує, що Вашингтон реагуватиме рішуче та застосовуватиме проти Росії низку вагомих економічних заходів, від яких раніше утримувався. При цьому Україну закликають утримувати спокій та стриманість, адже Росія убезпечила свої дії, прописавши у методичках заяви щодо провокацій для обґрунтування певних своїх дій.

"Ми можемо змусити Росію сплатити високу ціну при умові прояву подальшої гресії проти України, і НАТО готовий посилити свою оборону на східному флангу", — додав Блінкен.

Нагадаємо також, як Рада ЄС ухвалила продовження персональних санкцій проти Росії за агресивні дії відносно України. Мова йде про обмеження на поїздки до Європи для 177 росіян і 48 юросіб, а також заморожування їхніх активів.