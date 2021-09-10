Підсумки дня 10 вересня: санкції ЄС проти Росії, Covid Разумкова, старт навчань "Захід-2021"

Вечірній дайджест головних подій 10 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 10 вересня

В Україні кількість хворих на коронавірус на 10 вересня продовжує перевищувати 3,5 тисячі — за добу зафіксували 3615 нових випадків. Серед захворілих — 348 дітей. Госпіталізовані 1 056 осіб. Лідером за захворюваністю залишається столиця.

Серед захворілих за п’ятницю 10 вересня — глава Верховної Ради України Дмитро Разумков, який підхопив коронавірус вдруге.

Розпочалися навчання "Захід-2021"

Навчання РФ і Білорусі стартували 10 вересня

На території сусідніх з Україною держав почалися масштабні військово-оборонні навчання "Захід — 2021". Близько 200 тисяч військових Росії і Білорусі візьмуть в них участь. Подібні навчання проводять раз на чотири роки. Експерти оцінили навчання як демонстрацію сили з боку РФ.

Санкції ЄС проти Росії

Рада ЄС постановив продовжити санкції, введені проти РФ ще 7 років тому

Євросоюз на півроку продовжив санкції проти 117 громадян Росії. Вони будуть діяти до 15 березня 2022 року. Під санкції потрапили також 48 юридичних осіб. Через Крим ЄС вперше ввів санкції в 2014. Їхня дія оновлюється кожне півріччя. Також в Європейському союзі підкреслили, що не визнають і засуджують анексію півострова і є необхідність контролювати дотримання прав людини в Криму.

Словесна перепалка Зеленського з Кремлем про війну

Зеленський відкрито розповів, що думає про повномасштабну війну з Росією

Під час форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES) президент України Володимир Зеленський сказав, що між Україною і Росією можлива повномасштабна війна. Але Зеленський вважає, що такий розвиток подій буде помилкою з боку РФ, при цьому ризик війни залежить від президента Росії Володимира Путіна.

Росіяни на заяву відреагували швидко — заявили, що війна можлива в разі "провокації" з боку Києва і Росія її нібито не бажає. Відзначився в цій темі і спікер Путіна — Дмитро Пєсков. Він назвав слова Зеленського "апокаліптичними".

Порошенко і Коломойський випали з рейтингу топ-5 багатіїв

Найбагатші люди України 2021

Лідером рейтингу найбагатших українців залишився Ринат Ахметов. А ось Петро Порошенко та Ігор Коломойський опустилися в переліку на сьому і шосту позицію відповідно. У п’ятірці, крім Ахметова, Вадим Новинський, Віктор Пінчук, Костянтин Жеваго та Геннадій Боголюбов.