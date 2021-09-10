Військові навчання РФ та Білорусі стартували: які ризики вони несуть для України і чи готові ми до неприємностей?

Українське військове командування опинилося в складній ситуації, але експерт високо оцінює його підготовку

У п’ятницю, 10 вересня, розпочалася активна фаза російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021". Вони пройдуть на території Росії і Білорусі, а участь в них візьмуть приблизно 200 тисяч військовослужбовців. Напередодні навчань невизнаний міжнародною спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся в Москві з Володимиром Путіним. Сторони домовилися про подальшу інтеграцію в рамках Союзної держави.

Які ризики несуть ці навчання й зближення Білорусі з Росією? Чи готові ми до ймовірних викликів? Своєю думкою з "Телеграфом" поділився ветеран, військовий і політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

"Спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід" проходять кожні 4 роки. Попередні були у 2017-му. І тоді ми теж з великою увагою за ними стежили, проводили паралельно свої, щоб наші підрозділи знаходилися в стані підвищеної бойової готовності, були виведені з місць постійної дислокації. Пункти управління збройними силами були розгорнуті або в польових умовах, або на запасних командних пунктах", — зазначає Юрій Кочевенко.

За його словами, кожен раз поява російських військ на території Білорусі, причому в такий кількості, не може не викликати побоювання з нашого боку.

"Тим більше, що в цей раз такі навчання проходять в умовах, коли Білорусь відверто перестала бути нейтральною державою в російсько-українській війні, все більше потрапляючи в залежність від РФ. І так званий президент Білорусі Лукашенко вже не приховуючи веде антиукраїнську політику. Тому ми не можемо, як і наші союзники — Польща, Литва, Латвія — поставитися без відповідної уваги до цих навчань. Україна на них відповідає навчаннями "Об’єднані зусилля-2021", які пройдуть з 22 по 30 вересня. У них візьмуть участь наші партнери з 15 держав", — підкреслює експерт.

Він зазначає, що з точки зору складності завдань не позаздриш вищому військовому керівництву України.

"Ми змушені забезпечувати безпеку практично на всіх напрямках нашого держкордону. Це нелегко. Мова про російсько-український кордон, кордон з тимчасово окупованих росіянами Придністров’ям, адмінкордон з окупованих Кримом, лінії розмежування на окупованому Донбасі. І тепер ще більше тисячі кілометрів україно-білоруського кордону, — пояснює Юрій Кочевенко. — Але на цей час спостерігається достатня підготовленість, злагодженість оперативного управління нашими військами. Все це виросло в останні роки. І це як мінімум говорить про те, що в разі, якщо у агресора виникнуть думки про повномасштабне вторгнення на територію України (не важливо, з якого напряму), легко виконати це завдання виконати не вдасться".

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Експерт також відзначає, що навчання "Захід-2021" в цьому році є лише одним з елементів безперервного виникнення напруженості з боку РФ. Те, що військовою мовою називається демонстраційні дії.

"З березня почалися переміщення великих військових з’єднань, підрозділів, сил, коштів, техніки, особового складу до кордонів України, насичення своїми підрозділами окупованого Криму, проведення навчань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. І навесні, і влітку ми були на таких гойдалках напруженості. І "Захід-2021" — ще один з таких епізодів, які несуть загрозу не тільки Україні, але й Польщі, Балтійським державам. Нам просто потрібно залишатися з холодною головою, не панікувати, не боятися. При цьому перебувати в високому тонусі, в стані постійної бойовій готовності", — підкреслює Юрій Кочевенко.

Український президент Володимир Зеленський, виступаючи 10 вересня на форумі YES Brainstorming 2021, допустив ризик повномасштабної війни України з РФ.

Слідом за головою комітету Держдуми у справах СНД Леонідом Калашніковим, за словами якого РФ нібито не хоче воювати з Україною, однак таке "може відбутися", на заяву Зеленського відреагував і спікер російського президента Дмитро Пєсков.