Гетманцев похвалив Лукашенка після його порівняння із Зеленським і виявився в епіцентрі скандалу

Українці обурилися через похвалу режиму в Білорусі і задалися питанням: про яку країну мріє Гетманцев

У мережі викликали резонанс слова депутата ВРУ від "Слуги народу" Данила Гетманцева, який на своїй сторінці в "Фейсбуці" відреагував на порівняння президентів України і Білорусі Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка, похваливши в деякій мірі політику останнього.

Так, пост Гетманцева — це реакція на слова п’ятого президента України Петра Порошенка, який під час виступу на Погоджувальній раді ВРУ заявив, що Зеленський нібито "стрімко рухається шляхом Лукашенка і закінчить так само".

"Нагадаю, що Лукашенко при владі, на відміну від Петра Олексійовича, з ганьбою, відправленого на політичну пенсію, вже 27 років. Згоден, різних років. Однак років, які принесли Білорусі добробут майже в два рази вищий, ніж внаслідок нечуваніх реформ п’ятого Президента, — пише в своєму пості "слуга народу". — А пенсіонери, про "жебратство" яких так волає Порошенко, цинічно поставлені ним же за межу виживання, в Білорусі можуть на свою пенсію, навіть мінімальну, цілком стерпно прожити".

Багато фолловерів нардепа не зрозуміли, навіщо той захистив режим Лукашенка, і нагадали, що Порошенко покинув президентське крісло шляхом демократичних виборів. Деякі пишуть, що Гетманцев цим постом визнає президентство Лукашенка, на відміну від всієї України, а також задаються питанням, про яку ж країну мріє депутат.

Відзначимо, що Олександр Лукашенко є самопроголошеним лідером Білорусі, і Україна, як і інші європейські країни, його президентство не визнає. Після виборів в сусідній державі, які Лукашенко фактично програв, країні представили зовсім інші результати, після чого почалися арешти, розгони багатотисячних мітингів і репресії, які тривають і донині. Так, у понеділок найсуворіші покарання отримали опозиційні діячі — політв’язні Максим Знак і Марія Колесникова, які після виборів були членами президії Координаційної ради з мирної передачі влади в Білорусі. Їм дали 10 і 11 років в’язниці відповідно за спробу захопити владу. Арешти тривають, а для репресованих навіть хочуть побудувати табір.

Нагадаємо, що раніше глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю "Телеграфу" відповів на претензії бізнесу і розповів, як влада буде боротися з олігархами. Однак на слова політика на нашому сайті відреагував відомий український економіст Михайло Кухар, який назвав сказане Гетманцевим проявом "печерного соціалізму".