В Беларуси решилась судьба политзаключенных, которые пытались помешать Лукашенко

Колесникову и Знака признали виновными в тайном сговоре ради захвата власти в Беларуси

В Беларуси вынесли строгие приговоры известным оппозиционерам и политзаключенным Максиму Знаку и Марии Колесниковой, которых признали виновными в "тайном сговоре с целью захвата власти неконституционным путем". Служители Фемиды приговорили Знака к 10 годам тюрьмы, а Колесниковой дали 11.

По информации "Еврорадио", процесс над политзаключенными Беларуси начался 4 августа и проходил в закрытом режиме. Обоих обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности, в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Отметим, что Колесникова была членом президиума Координационного совета по мирной передаче власти в Беларуси, который появился после силового разгона демонстрантов в Минске. Но 7 сентября прошлого года ее похитили неизвестные, пытаясь увезти за границу. Вскоре выяснилось, что Колесникова находится в СИЗО по серьезным обвинениям. В связи с произошедшим ее признали политзаключенной и даже присудили премию Сахарова за вклад в борьбу за человеческие права.

Тем временем, Максим Знак был также членом президиума того же совета. Вышеперечисленные обвинения ему предъявили почти год назад.

Напомним, под Минском, близ поселка Новоколосово, может появиться лагерь для белорусских политзаключенных.