Олигархи больше всех заинтересованы в проведении деолигахизации – Даниил Гетманцев

Глава комитета по вопросам финансов и налоговой политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в интервью "Телеграфу" рассказал, почему олигархи заинтересованы в принятии президентского закона о деолигархизации, когда будут проголосованы изменения в Налоговый кодекс, почему в финальной версии оставили ряд льгот для крупного бизнеса и про возможные кадровые изменения в Государственной фискальной службе.

- Как оцениваете шансы на принятие законопроекта об олигархах до конца этой сессии?

- Многое говорит о том, что мы успеем до конца сессии. И многое говорит о том, что будет большое сопротивление. Однако необходимость принятия законопроекта – это позиция президента, которая поддерживается подавляющим большинством фракции. Очевидно, что олигархат сейчас - это основной тормоз на пути развития нашей страны. Вред, причиняемый олигархической системой, заключается не только в том, что они защищают свой рентный доход, в ущерб развитию свободной конкурентной экономики. Вред состоит в том, что они диктуют другие, не присущие цивилизованному миру, правила игры и критерии успеха: человек, простой украинец, не может стать успешным своим умом, своим трудом. Успех - это результат жульничества и хитрости. Если, допустим, я не выучу несколько способов уклонения от налогообложения или если у меня нет связей в правоохранительных органах – я не смогу быть успешным в бизнесе. И это болото, в котором мы существуем уже без малого 30 лет и если не разрушить олигархическую систему, не дать развиваться обществу свободно, то мы не только продолжим быть самой бедной страной Европы, - мы просто потеряем свою страну...

- А голоса где возьмутся за этот законопроект?

- А почему вы считаете, что "Слуга народа" не поддержит его в полном составе?

- Насколько я помню, всегда так было, что в украинском парламенте у каждой фракции был определенный спонсор в лице представителя большого бизнеса.

- Вы же знаете, что у нас нет спонсоров?

- Это вы мне скажите, есть или нет.

- У нас спонсоров нет, и я надеюсь, что и другие, не входящие в "Слугу" группы депутатов также поддержат этот подход. Тем более, что работа по деолигархизации ведется нами с первого дня. Вспомните антиофшорный закон, а он бьет именно по схемам уклонения от налогообложения крупного бизнеса, закон о финмониторинге, отмена целого ряда коррупционных налоговых льгот, налоговый законопроект 5600, внесенный в ВР вместе с антиолигархическим, законопроект о лоббизме, анонсированный Даниловым… Также, активизировался Совет национальной безопасности и обороны, чьи решения уже фактически лишили влияния одного из очень влиятельных людей в Украине. И мы понимаем, что это только начало. Все это шаги одного системного плана, реализация которого приведет к деолигархизации в Украине.

- Претензии у вас, у фракции к документу есть?

- Это скорее технические правки, чем идеологические, пару изменений я бы внес.

- Как вы оцениваете перспективы проведения референдума касательно олигархов?

- Президент же сказал, что мы будем проводить референдум, если парламент не поддержит этот законопроект.

- То есть он все-таки допускает, что документ в зале могут не поддержать

- Он просто говорит о неизбежной цепи событий, если наш прекрасный план споткнется о конвульсивную попытку того либо иного "хозяина жизни" затормозить поезд, набирающий скорость. План споткнется ненадолго. Ну, например, если подадут 16 тысяч правок, как к "антиколомойскому закону", то у нас есть понятные регламентные способы борьбы с этим. А если диверсии будут более системными, то вариант Б у нас также есть. Олигархам нужно смириться с неизбежным. Мы просто хотим, чтобы они прекратили влиять на политику для достижения своих бизнес целей.

- Вы думаете, это правда реально решить одним законопроектом? В тех же Штатах функционирует закон о лоббизме, не целесообразнее ли было принять такой законопроект, чтобы было четко видно, кто, кого и зачем финансирует?

- Еще раз. Этот законопроект 5599 – лишь один из элементов большого плана. Элементы закона о лоббизме есть и в этом законе. Прозрачность контактов – это норма закона о лоббизме. А если возвращаться к противодействию олигархов, то я убежден в том, что олигархи более чем кто-либо другой в Украине заинтересованы в проведении деолигахизации в Украине. Для них период первичного накопления капитала уже прошел, у них уже состоялся крупный бизнес, который должен стать не тормозом, а локомотивом развития экономики в целом, в том числе принося доход собственникам, ну и налоги в бюджет, конечно. Крупный бизнес создает рабочие места для среднего и для малого бизнесов. Сейчас олигархи больше всех заинтересованы в равных и прозрачных правилах игры для каждого, это гарантирует им безопасность и капитализирует их бизнес. Он банально становится дороже. Существующая олигархическая система- это в первую очередь несправедливый механизм перераспределения дохода между трудом и капиталом, потому что, с одной стороны, у нас пенсия 1769 гривен, а, с другой стороны, у нас в стране богачи, входящие в топ мировых рейтингов. А в любой незрелой демократии, это приводит к революциям, Майданам. В 2014 году они отделались легким испугом, хотя и не все, а в 1917 году это закончилось плачевно. Поэтому в такого рода социальных потрясениях, не заинтересованы, в первую очередь, сами олигархи, в интересах которых организация грамотного и справедливого перераспределения.

- А вы не считаете, что роль СНБО в этом процессе преувеличена и что может быть конфликт интересов, как озвучил спикер Верховной Рады, например?

- Разве есть хоть один олигарх в составе СНБО?

- Может быть конфликт интересов, так как участники СНБО могут и быть участниками встреч с олигархами.

- Я убежден, что все члены СНБО одинаково видят наши проблемы. Не знаю, что имел в виду Дмитрий Разумков под конфликтами интересов, может он сможет детальнее объяснить, но я никакого конфликта интересов не вижу. Я считаю абсолютно правильным вынести это на уровень СНБО, потому что олигархат является угрозой национальной безопасности Украины. Ведь теневая экономика, уклонения от налогообложения это тоже следствие олигархата. Система отношений в стране, которая воюет, базирующаяся на уклонении от налогообложения, неправомерных преференциях, монополиях – это сегодня реальная угроза национальной безопасности. Кроме того, обратите внимание, что закон временный, на 10 лет.

- Продолжая по поводу слов спикера, он предложил, как мне кажется, разумную вещь – создание отдельного органа, комиссии, куда бы входили абсолютно незаангажированные люди, иностранные эксперты, не связанные с политической системой Украины.

- Защищать безопасность страны должны ее граждане, а не люди извне, которые как раз и будут иметь конфликт интересов. Любой иностранец и мы видим сейчас это по ситуации с "Северным потоком-2", будет защищать, прежде всего, свои интересы и свою страну. Я вообще противник введения иностранцев в любые органы, но раз уж мы и так в ситуации, когда они присутствуют, то давайте не расширять это присутствие.

- Законопроект предусматривает политическую или дисциплинарную ответственность. Но мне кажется, что как таковой политической ответственности у нас в стране нет...

- Я не согласен. У нас в стране политическая ответственность работает четко. Вспомните Порошенко, вспомните Мороза. У нас демократические процессы настолько неконтролируемые, что у нас возможно и есть самая настоящая демократия в отличие от западных стран. То, что политическая ответственность работает, подтверждает и то, что мы сейчас у власти - люди, которые к политике вообще не имели отношения.

Касательно ответственности по законопроекту, то конечно, мы не должны говорить о юридической ответственности за статус олигарха. Это же не преступление. Попадание в реестр – мера превентивная. Для олигарха, сам факт попадания в такой реестр, влечёт за собой негативные последствия, как на внешних рынках, потому что ему будет сложно соответствовать антикоррупционным требованиям, которые предъявляются иностранными государствами, так и внутри страны. Это касается и финансирования партий, и финансового мониторинга. Это полное внимание государства к тому, что он делает.

Кроме того, мы собираемся принять налоговый законопроект 5600, который устраняем немотивированные налоговые льготы. Сейчас над этим законопроектом мы работаем в Комитете. Ждём две недели альтернативные законопроекты и будем выносить в зал. Кабмин анонсировал до 50 млрд в год дополнительных платежей от принятия законопроекта. Это большой и системный документ. К слову, это уже вторая чистка Налогового кодекса, первая итерация была в виде закона 1210.

- Замечаете ли вы противодействие со стороны олигархических групп, которые пытаются заблокировать принятие этого документа?

Да, но у меня нет юридических оснований называть их олигархическими группами. Но да, так работает олигархат. Используя СМИ и политическое влияние, олигарх расправляется с неугодными. Осенью меня пытались уволить с должности главы комитета за позицию по льготе в 14% НДС для больших агрохолдингов. Сейчас действуют по-другому. Через подконтрольные СМИ. Они распространяют фейк от платных полезных идиотов, дискредитируют оппонентов враньем, подают предвзято новости. Вспомните, как было с Герусом (говорится про главу Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса. - Авт.). Но в данном случае все видят принципиальную позицию президента и Кабмина по уравниванию условий налогообложения.

- Я слышала, что возникли какие-то разногласия у Минфина и Офиса президента, якобы по акцизу на табак

- По каждому положению любого налогового закона есть свои лоббисты за и против, и я, кстати, ничего не имею против того, чтобы бизнес объяснял свою позицию и говорил, почему то, что мы делаем – неправильно. Возьмем пример: акцизы на IQOS, в 2021 году мы увеличили на 320%, и много было противодействия, но по первому кварталу мы видим, что мы имеем плюс 2,6 млрд грн. в бюджет. И нет при этом уменьшения потребления, а только увеличение. А пугалок было очень много, что вообще уйдут с рынка или в тень перейдут. Но они не оправдались. Так, думаю будет и в этом случае.

- Слышала еще опасения по поводу местных бюджетов, что они недополучат 2,4 млрд гривен из-за того, что акциз по продаже табака будет переложен на крупных игроков

- Министерство финансов предложило администрирование акциза на табак перенести с розницы на производителей. Производителей у нас до тридцати, а розницы у нас больше 84 тысяч точек. Табак в рознице реализуется без чека, мимо кассы и это приводит к недоплате местного акциза. Там прячется где-то 2-3 млрд грн. в год недоплат, именно в местные бюджеты, кстати. Местные бюджеты опасаются того, что переведя администрирование на уровень государства, вместе с администрированием мы заберем у них и эти деньги. Но я полностью поддерживаю органы местного самоуправления в том, что деньги должны остаться на местах и они должны получить гарантии того, что бюджеты у них вследствие этого не уменьшатся, а только увеличатся.

В первом варианте законопроекта по поправкам к Налоговому кодексу, собирались лишить льгот по оплате за землю, сейчас компании платят только треть стоимости, но, в конце концов, льготы им оставили…

Есть предложения от Минфина, какие льготы можно отменить и эти предложения проходят несколько фильтров, они обсуждаются с представителями отрасли и с экспертами. И по итогу получается то, что мы получили сейчас в парламенте. Некоторые не были поддержаны в виду того, что не было для этого достаточного логического обоснования.

- То есть то, что оставили льготы, вы лоббизмом не считаете?

- Минфин посчитал несвоевременным убирать льготу на землю в 0,25% от ставки для ГОКов. Они считают, что в противном случае для ГОКов будет слишком большая налоговая нагрузка по трем платежам – налог на землю, экологический и рентная плата за руду. Было также шесть вариантов ставок на руду, и если раньше было 16%, то сейчас осталось 10%. Тоже при обсуждении в рабочих группах пришли к такому решению. Сейчас с тонны руды платится чуть больше двух долларов. Если мы возьмем цену руды даже 100 долларов, то это получается чуть больше 2%, сейчас предлагается 3,5-5-10%. Со стоимости руды в 180 - 200 долларов это абсолютно другие деньги. Это несопоставимые цифры. При определении окончательной шкалы бралась во внимание мировая практика. 16% от рыночной цены нет нигде в мире. Бралось во внимание также сопоставление условий хозяйствования наших рудовиков с австралийскими, бразильскими, российскими. Предложенная Кабмином шкала в итоге наиболее справедлива.

- Давайте перейдем от олигархов, к простому народу…

- А эти инициативы как раз о простом народе. Это касается конкретных денег, потому что те деньги, которые изымаются, они же не в карман Зеленскому пойдут, или мне, а пойдут на пенсии, зарплаты, на дороги…

- И все-таки, как вы считаете, была ли достаточной помощь бизнесу во время локдауна?

- Не была достаточной, ни у нас, ни во Франции, ни в Штатах. Достаточная помощь была бы, если бы мы компенсировали все потери бизнеса от локдауна и дали бы ему еще не полученную прибыль. Но та помощь, которую оказали мы, является беспрецедентной в истории страны. Никогда еще государство не давало бизнесу в таких широких масштабах прямую денежную помощь в виде конкретных денежных выплат, дважды освобождение от налогов, мораторий на проверки, штрафы. Много чего сделано было за это время, например, по програме 5-7-9 выдано 46 млрд грн кредитов на сегодняшний день (програма 5-7-9 предусматривает льготное кредитование для предпринимателей, когда частично долговую нагрузку на себя берет государство. - Авт.). Мы освободили от ЕСВ, списали налоговые долги, увеличили лимиты ФОПам, ввели мораторий на проведение проверок, мораторий на штрафы. Он, кстати, до сих пор действует, уже больше года. Конечно, этого недостаточно. И безусловно во Франции помощь ощутимее. Но ведь нельзя 30 лет не платить налоги, а потом разводить руками и говорить: почему у нас выплаты меньше чем в Польше или Франции? Для того, чтобы иметь возможность помогать еще больше, и не только бизнесу, но и гражданам, нужно экономику вывести из тени.

- Экономист Михаил Кухар, с которым у вас публичный конфликт, предлагает снижать налоги, а не повышать, прогнозируя увеличение денежной массы за счет выхода бизнеса из тени, что можете ответить про этот механизм Кухару?

- Я не знаю такого экономиста, пусть меня извинит уважаемый блогер. Потому что те вещи, которые продуцирует его Фейсбук, это все что угодно, только не экспертиза. Критика должна быть конструктивная, и я за такую благодарен. А если человек порождает фейки – зачем обращать на это внимание? Это своеобразная антикультура в соцсетях – умничать о чем-то даже не читая первоисточник. Человек, который претендует на экспертизу, должен знать цену своим словам. Относительно сверхпопулярного в соцсетях тезиса "а давайте снизим налоги, чтобы все вышли из тени и таким образом бюджет получил еще больше", приведу один пример. В 2016 году был уменьшен единый социальный взнос в два раза, он был больше 40% и были разные ставки, а стала единая - в 22%. Это привело к тому, что мы недополучили 4,8% от ВВП. Псевдоэксперты, ратовавшие за это гениальное решение, говорили, что надо уменьшить и НДФЛ, и ЕСВ и зарплаты выйдут из тени, их станет больше и мы за счет этого не только покроем недополучения в Пенсионный фонд. А в результате такого решения бюджет потерял 4,8% ВВП, а получил от НДФЛ 1,4%. И то не за счет уменьшения ЕСВ, а за счет увеличения минимальной зарплаты. А страна, по сути, получила дыру в Пенсионном фонде в 2020 году в 200 млрд. грн., и самое главное – никакого влияния на детенизацию. И кто ответил за это? Кто ответил за минимальную пенсию в 1769 грн., которую нельзя поднять даже до фактического прожиточного минимума? У каждой ошибки должна быть своя фамилия.

Теперь о повышении налогов. Мы не повышаем налоги, это циничная манипуляция того олигархата, с которого мы начали разговор. Мы убираем коррупционные льготы, уравниваем налоговое давление и мы принимаем решения, да, непопулярные, но от которых мы точно получим эффект через 5-7 лет.

- Расскажите, что за еще один конфликт был с Государственной фискальной службой?

- Конфликт неизбежен, когда мы наводим порядок с подакцизной продукцией, а правоохранители мягко говоря игнорируют наши требования. На прошлой неделе у нас проходило уже третье заседание комитета, первое по топливу, второе по водке и третье по табаку. По нашему мнению, работа ГФС и ГНС является неудовлетворительной в этих направлениях. Они каждый раз рапортуют о возбуждении уголовных дел и количестве изъятого продукта. Но все прекрасно знают, что нелегально все можно купить, нелегальный рынок работает как часы. Почему они закрывают на это глаза? Это тот вопрос, на который мы хотим получить ответ. Без конфликта, к сожалению, не получается (смеется). Поэтому мы уже всерьез подумываем над кадровыми выводами.