Умер звезда "Хата на тата". Чем запомнился "сельский султан" Сергей Бондарь (фото и видео)

Герою проекта было 58 лет

Один из самых ярких и обсуждаемых участников популярного телепроекта "Хата на тата" Сергей Бондарь ушел из жизни. Мужчина, получивший от телезрителей культовое прозвище "сельский султан", скончался 18 мая 2026 года.

Об этом сообщил его сын в TikTok, призвав аудиторию отказаться от лишних расспросов и проявить понимание к потере семьи. Мужчине было 58 лет.

Думал записывать это видео или нет, но вы должны знать. Моего отца Бондаря Сергея Григорьевича больше нет – он умер 18 мая. Поэтому хочу попросить – когда увидите меня, брата или мать, не спрашивайте ничего за проект и отца, потому что очень тяжело сын Сергея Бондаря

Сергей Бондарь — что о нем известно

Сергей Бондарь

Сергей проживал в селе Ксаверовка Киевской области, где вместе с супругой Светланой воспитывал двоих сыновей и вел внушительное сельское хозяйство. Однако всенародную известность ему принесло участие в проекте "Хата на тата 2015", где его выпуск стал по-настоящему культовым.

Главной страстью мужчины был просмотр сериала "Великолепный век". До участия в проекте Сергей искренне считал, что вся домашняя работа, уход за птицей и скотом — исключительно женские обязанности. Сам он предпочитал отдыхать у экрана, из-за чего редакторы шоу и фанаты прозвали его "сельским султаном".

Жизнь после проекта

Реалити-шоу действительно изменило уклад жизни "султана". По рассказам близких, после съемок Сергей Бондарь кардинально пересмотрел свое отношение к семье. Он начал активно помогать жене по хозяйству, разделил с ней тяжелые сельские обязанности и довел до конца множество бытовых дел, которые годами откладывал в долгий ящик.

Сергей Бондарь с сыном-военным и женой Светланой. Фото: tiktok.com/@s_bondar222

