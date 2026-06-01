Умер звезда "Хата на тата". Чем запомнился "сельский султан" Сергей Бондарь (фото и видео)
Герою проекта было 58 лет
Один из самых ярких и обсуждаемых участников популярного телепроекта "Хата на тата" Сергей Бондарь ушел из жизни. Мужчина, получивший от телезрителей культовое прозвище "сельский султан", скончался 18 мая 2026 года.
Об этом сообщил его сын в TikTok, призвав аудиторию отказаться от лишних расспросов и проявить понимание к потере семьи. Мужчине было 58 лет.
Думал записывать это видео или нет, но вы должны знать. Моего отца Бондаря Сергея Григорьевича больше нет – он умер 18 мая. Поэтому хочу попросить – когда увидите меня, брата или мать, не спрашивайте ничего за проект и отца, потому что очень тяжело
Сергей Бондарь — что о нем известно
Сергей проживал в селе Ксаверовка Киевской области, где вместе с супругой Светланой воспитывал двоих сыновей и вел внушительное сельское хозяйство. Однако всенародную известность ему принесло участие в проекте "Хата на тата 2015", где его выпуск стал по-настоящему культовым.
Главной страстью мужчины был просмотр сериала "Великолепный век". До участия в проекте Сергей искренне считал, что вся домашняя работа, уход за птицей и скотом — исключительно женские обязанности. Сам он предпочитал отдыхать у экрана, из-за чего редакторы шоу и фанаты прозвали его "сельским султаном".
Жизнь после проекта
Реалити-шоу действительно изменило уклад жизни "султана". По рассказам близких, после съемок Сергей Бондарь кардинально пересмотрел свое отношение к семье. Он начал активно помогать жене по хозяйству, разделил с ней тяжелые сельские обязанности и довел до конца множество бытовых дел, которые годами откладывал в долгий ящик.
