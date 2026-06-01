Помер зірка "Хата на тата". Чим запам’ятався "сільський султан" Сергій Бондар (фото і відео)

Герою проєкту було 58 років

Один з найяскравіших учасників популярного телепроєкту "Хата на тата" Сергій Бондар пішов із життя. Чоловік, який отримав від телеглядачів культове прізвисько "сільський султан", помер 18 травня 2026 року.

Про це повідомив його син у TikTok, закликавши аудиторію відмовитися від зайвих розпитувань та проявити розуміння до втрати сім’ї. Чоловікові було 58 років.

Думав записувати це відео чи ні, але ви повинні знати. Мого батька Бондаря Сергія Григоровича більше немає — він помер 18 травня 2026 року. Тому хочу попросити — коли побачите мене, брата або матір, не питайте нічого за проєкт і батька, тому що дуже тяжко син Сергія Бондаря

Сергій Бондар — що про нього відомо

Сергій проживав у селі Ксаверівка Київської області, де разом із дружиною Світланою виховував двох синів та вів велике сільське господарство. Проте всенародну популярність йому принесло участь у проєкті "Хата на тата 2015", де його випуск став по-справжньому культовим.

Головною пристрастю чоловіка був перегляд серіалу "Величне століття". До участі у проєкті Сергій щиро вважав, що вся домашня робота, догляд за птицею та худобою — виключно жіночі обов’язки. Сам він вважав за краще відпочивати біля екрана, через що редактори шоу та фанати прозвали його "сільським султаном".

Життя після проєкту

Реаліті-шоу справді змінило спосіб життя "султана". За розповідями близьких, після зйомок Сергій Бондар кардинально переглянув своє ставлення до родини. Він почав активно допомагати дружині по господарству, розділив із нею важкі сільські обов’язки та довів до кінця безліч побутових справ, які роками відкладав у довгу скриньку.

Сергій Бондар з сином-військовим і дружиною Світланою. Фото: tiktok.com/@s_bondar222

