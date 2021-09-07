Гетманцев похвалил Лукашенко после его сравнения с Зеленским и оказался в эпицентре скандала

Украинцы возмутились из-за похвалы режима в Беларуси и задались вопросом: о какой стране мечтает Гетманцев

В сети вызвали резонанс слова депутата ВРУ от "Слуги народа" Данила Гетманцева, который на своей странице в "Фейсбуке" отреагировал на сравнение президентов Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, похвалив в некоторой степени политику последнего.

Так, пост Гетманцева — это реакция на слова пятого президента Украины Петра Порошенко, который во время выступления на Согласительном совете ВРУ заявил, что Зеленский якобы "стремительно движется по пути Лукашенко и закончит также".

"Напомню, что Лукашенко при власти, в отличие от Петра Алексеевича, с позором, отправленного на политическую пенсию, уже 27 лет. Согласен, разных лет. Однако лет, принёсших Беларуси благосостояние почти в два раза выше, чем вследствие нечуваних реформ пятого Президента, — пишет в своем посте "слуга народа". — А пенсионеры, о "жебратстве" которых так вопиет Порошенко, цинично поставленные им же за грань выживания, в Беларуси могут на свою пенсию, даже минимальную, вполне сносно прожить".

Многие подписчики нардепа не поняли, зачем тот защитил режим Лукашенко и напомнили, что Порошенко покинул президентское кресло путем демократических выборов. Некоторые пишут, что Гетманцев этим постом признает президентство Лукашенко, в отличие от всей Украины, а также задаются вопросом, о какой же стране мечтает депутат.

Отметим, что Александр Лукашенко является самопровозглашенным лидером Беларуси, и Украина, как и другие европейские страны, его президентство не признает. После выборов в соседнем государстве, которые Лукашенко фактически проиграл, стране представили совсем иные результаты, после чего начались аресты, разгоны многотысячных митингов и репрессии, которые продолжаются и по сей день. Так, в понедельник строжайшие наказания получили оппозиционные деятели — политзаключенные Максим Знак и Мария Колесникова, которые после выборов были членами президиума Координационного совета по мирной передаче власти в Беларуси. Им дали 10 и 11 лет тюрьмы соответственно за попытку захватить власть. Аресты продолжаются, а для репрессированных даже хотят построить лагерь.

Напомним, что ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью "Телеграфу" ответил на претензии бизнеса и рассказал, как власть будет бороться с олигархами. Однако на слова политика на нашем сайте отреагировал известный украинский экономист Михаил Кухар, который назвал сказанное Гетманцевым проявлением "пещерного социализма".