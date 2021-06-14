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"Пещерный социализм": Кухар раскритиковал слова Гетманцева из интервью "Телеграфу". Подробности скандала
"Пещерный социализм": Кухар раскритиковал слова Гетманцева из интервью "Телеграфу". Подробности скандала

"Пещерный социализм": Кухар раскритиковал слова Гетманцева из интервью "Телеграфу". Подробности скандала

"Пещерный социализм": Кухар раскритиковал слова Гетманцева из интервью "Телеграфу". Подробности скандала
12:37 Сегодня Телеграф

Известный украинский экономист Михаил Кухар не оставил без внимания интервью главы комитета по вопросам финансов и налоговой политики, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева. Одно из его высказываний Кухар на своей странице в Facebook назвал проявлением "пещерного социализма". 

"Совершенно очевидно, что у меня с товарищем Троцким глубочайшие идеологические разногласия... Потому что почитал эти цитаты и подумал: Как?! Вот Как такой пещерный социализм смог стать определяющим в экономической политике нашей страны в 21 веке?", - пишет Кухар. 

Отметим, что в ходе интервью журналист "Телеграфа" задала Гетманцеву вопрос - что бы нардеп отметил Кухару, который публично предложил снижать налоги, а не повышать их. Герой интервью ответил так:

"Я не знаю такого экономиста, пусть меня извинит уважаемый блогер. Потому что те вещи, которые продуцирует его Фейсбук - это все что угодно, только не экспертиза. Критика должна быть конструктивная, и я за такую благодарен. А если человек порождает фейки – зачем обращать на это внимание? Это своеобразная антикультура в соцсетях – умничать о чем-то даже не читая первоисточник. Человек, который претендует на экспертизу, должен знать цену своим словам, - считает Даниил Гетманцев. - Теперь о повышении налогов. Мы не повышаем налоги, это циничная манипуляция того олигархата, с которого мы начали разговор. Мы убираем коррупционные льготы, уравниваем налоговое давление и мы принимаем решения, да, непопулярные, но от которых мы точно получим эффект через 5-7 лет".

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Стоит напомнить, что публичный конфликт между Кухаром и Гетманцевым разгорелся еще зимой, когда экономист опубликовал в своем Фейсбуке пост под названием "КОМУ ВЫГОДНО СНОВА НАЧАТЬ САЖАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?". В нем экономист сообщил, что парламент вернул тюремные сроки за неуплату налогов, отмененную еще несколько лет назад, и добавил: "Не буду заставлять вас угадывать, кто был автором, идейным сторонником и вдохновителем этой идеи. Когда в очередной раз слышим, что у нас отобрали еще одну из наших предпринимательских свобод - 99% из 100%, что за этим стоит Даниил Гетманцев. Имя, которое уже стало нарицательным".

Через несколько часов на странице Даниила Гетманцева появился ответный пост. Упреки о желании посадки депутат прокомментировал так: "Единственный, кого Гетманцев хочет посадить, так это Михаила Кухара и других псевдоэкспертов за учебники, если не для вузов, то хотя бы для старших классов и в настоящее время отключить их словесный трэш в ФБ".

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Все по теме:

Верховная Рада, Налоги, Экономика Украины, Даниил Гетманцев, Михаил Кухар.
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