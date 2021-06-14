В Раде объяснили, почему олигархи сами должны быть заинтересованы в деолигархизации

Олигархи больше чем кто-либо заинтересованы в деолигахизации в Украине.

Об этом в интервью "Телеграфу" озвучил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

На слова журналиста о том что в США функционирует закон о лоббизме, в рамках которого видно, кто, кого финансирует и вопрос: "не целесообразнее ли было принять именно такой законопроект?", — нардеп ответил, что законопроект №5599 (О деолигахизации), только часть большого плана и элементы закона о Лоббизме есть и в данном законе.

Гетманцев считает, что олигархи больше всех заинтересованы в деолигархизации в Украине, поскольку они уже создали крупный бизнес, который должен помогать развитию экономики и приносить доход собственнику и налоги бюджет.

Эксперт отмечает, что крупный бизнес создает рабочие места для малого и среднего бизнесов. В то же время олигархи заинтересованы в одинаковых правилах игры для каждого, что будет гарантом их безопасности и капитализирует их бизнес, поскольку олигархическая модель имеет несправедливый механизм распределения дохода, что может приводить к революциям.

Следовательно, олигархи сами не заинтересованы в потрясениях народа, поскольку в их интересах грамотное и справедливое перераспределение.

Подробнее по теме читайте в полном интервью "Телеграфу": Гетманцев про налоги, борьбу с олигархами и Михаила Кухара.