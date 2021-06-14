Гетманцев спрогнозировал, успеют ли принять законопроект об олигархах до конца сессии

Законопроект "об олигархах" будет принят до конца данной сессии.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил глава комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев.

По его словам, будет сопротивление на пути принятия проекта, но принятие законопроекта поддерживает большинство фракции. На данный момент "олигархат" является главным тормозом в развитии Украины.

Эксперт также напомнил, что в Украине такая ситуация обстоит уже около 30 лет и если не разрушить "олигархическую систему", можно просто потерять страну.

На вопрос, есть ли у "Слуги народа" спонсоры, которые могут повлиять на принятие законопроекта Гетманцев ответил отрицательно. Он также добавил, что надеется на поддержку и других групп депутатов.

Нардеп также подчеркнул, что работа по деолигархизации ведется партией "с первого дня". Он напомнил об антиофшорном законе и законе о финмониторинге, а также отмене ряда налоговых коррупционных льгот, законопроекте 5600 и проекте закона о лоббизме. Также Гетманцев отметил активизацию СНБО, чьи решения практически полностью лишили власти, одного из самых влиятельных людей в Украине.

При этом эксперт отмечает, что это только начало огромного системного плана по деолигархизации в стране.

Напомним, что ране эксперт рассказал "Телеграфу", насколько реальны планы президента Украины Владимира Зеленского оторвать олигархов от власти с помощью законопроекта о деолигархизации.