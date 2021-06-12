Человека внесли в реестр олигархов. Чем это грозит? Закон Зеленского вызвал массу вопросов

На сайте Верховной Рады в четверг, 3 июня, появился текст законопроекта №5599 о деолигархизации, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским 2 июня. Насколько воплотимы в жизнь планы Зеленского оторвать олигархов от власти с помощью такого законопроекта, "Телеграфу" рассказал бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

"После истерики, которую министр юстиции Малюська устроил на шоу Шустера, обвинив всех критиков законопроекта в предвзятости и некомпетентности, я обратился к первоисточнику. Надо признать, что в документе существует масса проблем. Я говорю не о концепции, а о юридических формулировках, - подчеркивает Георгий Тука. - Благодаря разночтениям и несоответствиям, любой мало-мальски грамотный юрист сможет легко в судах разбивать будущие решения Совета нацбезопасности и обороны, на который возложена задача определять – олигарх кто-то или не олигарх. Если даже наши суды, в объективности которых есть определенные сомнения, будут принимать негативные для истца решения, у меня нет сомнений, что европейских судах решения будут - в пользу истца".

По словам экс-замминистра, идея, которую, похоже, собирались вложить в основу законопроекта – правильная. В отличие от методов, которые предложены.

"Действительно, понятия олигархической модели состоит из трех компонентов – большой финансовый ресурс, политическая сила и медиа. Разорвать этот треугольник - правильная идеология. Но то, как это собираются сделать – профанация, которая не приведет ни к каким положительным результатам, - поясняет Георгий Тука. - Начиная с того, как определяется в законопроекте политическая деятельность, которой запрещено заниматься олигархам. Как осуществляется финансирование политических партий. Тезис об ответственности. Человека внесли в реестр олигархов. Какие для него последствия? Чем это грозит? Величайшее наказание – не сможет принимать участия в Большой приватизации. Но любой бухгалтер на уровне фермерского хозяйства на пальцах объяснит существование целого ряда возможностей, с помощью которых можно обходить эту формулировку - и участвовать в приватизации".

Абсолютно бессмысленным считает Георгий Тука пункт об обязательном декларировании встреч между чиновниками и олигархами.

"Какая ответственность? Политическая? Это не юридический термин, а бред сивой кобылы, если называть вещи своими именами, - отмечает Георгий Тука. - Подытожу: внесен фейковый законопроект, который ожидаемых результатов, к сожалению, не даст".

Еще 15 апреля президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), совместно с Офисом президента и Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) разработать законопроект о статусе олигарха в Украине, который определит, "что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов".

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о количестве олигархов в Украине.

Для "Телеграфа" законопроект об олигархах проанализировал адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь.