Законопроект в таком виде ждет провал: что не так с планом Зеленского по борьбе с олигархами?

Президент Украины Владимир Зеленский внес в среду, 2 июня, в Верховную Раду законопроект №5599 об олигархах. Документ определен, "как неотложный", хотя сомнений в том, что Офис президента придает большое значение вопросу деолигархизации - не было и раньше. Ориентируясь на информацию, которая просочилась в медиа касательно проекта об олигархах, "Телеграф" попросил главу Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине Андрея Кривоноса прокомментировать идею Зеленского.

По словам эксперт, хоть текста пока нет, можно изучить те его варианты, которые уже просочились в прессу и соцсети.

Так, согласно им, олигарх – этот тот, кто участвует в политической жизни; имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни; может влиять на средства массовой информации; является конечным бенефициарным владельцем монополии; подтвержденная стоимость его активов превышает один миллион прожиточных минимумов (это сегодня 2 млрд. 270 млн.).

Закон действует 10 лет. Олигарха олигархом признает СНБО. После чего такого человека включают в реестр олигархов и тогда ему запрещается:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Андрей Кривонос выделил ряд моментов этой "классификации олигархов", которые вызывают у него вопросы.

1. "Участие в политической жизни" – подписался на газету "Вестник... партии" - уже участие в политической жизни. А как же старое изречение "если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами"?! Или делаем точную формулировку, или судебных дел СНБО не обойти.

2. "Имеет значительный вес в общественной жизни". Будем определять по опросам? Будут весы на центральной площади?

3. "Имеет значительное влияние на средства массовой информации". Юридическая сторона дела вообще-то требует только цифр, иначе подписчик на газету "Вестник... партии" тоже будет иметь значительное влияние.

4. Монополии – и снова мы не видим связи с установившимися терминами. У нас естественные монополии. И в прошлом веке был закон "Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности". Здесь можно всем расслабиться – практически ни один олигарх не будет признан им, так как монополий ни у кого нет. Пусть Антимонопольный комитет докажет, что продавать конфеты, стройматериалы, предоставлять банковские услуги можно монопольно.

5. Олигарх, который вершит судьбу всей страны с 85 млн. долл. в кармане бедновато выглядит на фоне суммы нашего бюджета и возможностей страны. Если люди с этой суммой несут угрозу национальной безопасности, то большой вопрос к способности защитников этой безопасности (СБУ).

6. Олигарха признаёт СНБО. Остановитесь! Мы же цифровая страна – давайте олигархи будут регистрироваться в приложении "Дія".

"В общем, первое впечатление – в законопроекте, если он действительно будет так выглядеть, – не смогли написать фамилии олигархов. Потому написали с десяток страниц надуманных положений, сомнительных по логике. Думаю, они будут признаны неконструктивными", – резюмирует Андрей Кривонос.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), совместно с Офисом президента и Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) разработать законопроект о статусе олигарха в Украине, который определит, "что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов".

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о количестве олигархов в Украине. По его словам, "в СНБО имеют в виду 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по критериям СНБО.

Тем временем В сети активно обсуждают законопроект Зеленского об олигархах, сравнивая президента Украины с ранним Путиным.