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Все еще без текста: Зеленский внес в Раду неотложный законопроект об олигархах

Все еще без текста: Зеленский внес в Раду неотложный законопроект об олигархах
18:10 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

На сайте Верховной Рады указывается, что Зеленский определил указанный законопроект "как неотложный". Документ зарегистрирован под № 5599.

Вялотекущая, но война: какие отношения у Зеленского с олигархами сейчас, и как по ним ударит новый закон

Самого текста законопроекта на сайте парламента еще нет.   

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский поручил СНБО, совместно с Офисом президента и АМКУ разработать законопроект о статусе олигарха в Украине, который определит, "что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов".

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о количестве олигархов в Украине. По его словам, "в СНБО имеют ввиду 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитываются в СНБО"

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроекты, Олигархи, Владимир Зеленский.
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