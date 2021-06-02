Все еще без текста: Зеленский внес в Раду неотложный законопроект об олигархах

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

На сайте Верховной Рады указывается, что Зеленский определил указанный законопроект "как неотложный". Документ зарегистрирован под № 5599.

Самого текста законопроекта на сайте парламента еще нет.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский поручил СНБО, совместно с Офисом президента и АМКУ разработать законопроект о статусе олигарха в Украине, который определит, "что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов".

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о количестве олигархов в Украине. По его словам, "в СНБО имеют ввиду 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитываются в СНБО"