Время пошло? Зеленский рассказал, за кого возьмется СНБО после контрабандистов (видео)

Появились подробности заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое проходило в закрытом режиме вечером в четверг, 15 апреля.

Ими поделился президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме вопроса по эскалации военного конфликта на Донбасса, обсуждение которого проходило тайно, на заседании СНБО говорили о персональных санкциях против новых топ-контрабандистов. В этот список вошли 12 физических и юридических лиц, причем у некоторых даже всплыло в наличии тройное гражданство.

"И это тоже не финал. За эти 30 лет у нас - просто пласт контрабандистов. Такое ощущение, что это - как отдельная профессия. Но государство не делала такой государственный заказ", - пошутил Зеленский.

Также президент отметил, что от него поступило предложение СНБО разработать новый законопроект об олигархов.

"Такого у нас в Украине не было. Влияние олигархов в Украине - на выборы, на экономику, на законы, на Верховную Раду - этого допустить больше нельзя", - подчеркнул Зеленский.