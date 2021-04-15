Скачать
Четверг, 15.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
США проиграли войну: почему Байден выводит войска из Афганистана и что ждет страну под властью Талибана
США проиграли войну: почему Байден выводит войска из Афганистана и что ждет страну под властью Талибана
Время пошло? Зеленский рассказал, за кого возьмется СНБО после контрабандистов (видео)
Время пошло? Зеленский рассказал, за кого возьмется СНБО после контрабандистов (видео)
Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком
Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком

Время пошло? Зеленский рассказал, за кого возьмется СНБО после контрабандистов (видео)

Время пошло? Зеленский рассказал, за кого возьмется СНБО после контрабандистов (видео)
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Появились подробности заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое проходило в закрытом режиме вечером в четверг, 15 апреля.

Ими поделился президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме вопроса по эскалации военного конфликта на Донбасса, обсуждение которого проходило тайно, на заседании СНБО говорили о персональных санкциях против новых топ-контрабандистов. В этот список вошли 12 физических и юридических лиц, причем у некоторых даже всплыло в наличии тройное гражданство.

"И это тоже не финал. За эти 30 лет у нас - просто пласт контрабандистов. Такое ощущение, что это - как отдельная профессия. Но государство не делала такой государственный заказ", - пошутил Зеленский.

"Передел" под крышей СНБО: почему борьба Зеленского с контрабандой больше напоминает спектакль

Также президент отметил, что от него поступило предложение СНБО разработать новый законопроект об олигархов.

"Такого у нас в Украине не было. Влияние олигархов в Украине - на выборы, на экономику, на законы, на Верховную Раду - этого допустить больше нельзя", - подчеркнул Зеленский.

Не будет ли, как в 2014 году? Тука нашел тревожный момент в новых санкциях СНБО

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 467

Все по теме:

СНБО, Видео, Олигархи, Контрабандисты, Заседания, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
02 Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
03 "Война будет обязательно": украинцы на границе с РФ собрались встречать российскую армию (видео)
04 Озвучен худший для Украины сценарий будущей встречи Байдена и Путина
05 Договоренности Путина и Байдена уже в действии? Что может значить отмена захода эсминцев США в Черное море
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Разговор будет тяжелым&quot;: появилась первая реакция России на санкции Байдена (видео)
"Разговор будет тяжелым": появилась первая реакция России на санкции Байдена (видео)
На фоне угроз Путина Украина усилила охрану границы: эксклюзивные детали
На фоне угроз Путина Украина усилила охрану границы: эксклюзивные детали
&quot;Спасибо за непрофессионализм&quot;: пропагандисты Путина опозорились с новым фейком на Донбассе (фото)
"Спасибо за непрофессионализм": пропагандисты Путина опозорились с новым фейком на Донбассе (фото)
Ситуация контролируемая: на заседании СНБО подняли тему Донбасса
Ситуация контролируемая: на заседании СНБО подняли тему Донбасса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь