"Передел" под крышей СНБО: почему борьба Зеленского с контрабандой больше напоминает спектакль

В пятницу, 9 апреля, планируется новое заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Речь, предположительно, пойдет о санкциях против контрабандистов и бенефициаров конвертационных центров.

Фактически – "продолжение банкета", так как 2 апреля санкции были введены против лиц, которых "можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды".

Насколько серьезны проблемы, которыми намерены заняться на очередном заседании СНБО, а также - насколько эффективны санкции, которые вводятся и могу вводиться? «Телеграф» разбирался в ситуации с экспертами.

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов подчеркивает, что контрабанда – одна из самых крупных и самых заметных "схем" теневой экономики Украины.

"По различным оценкам, потери госбюджета от «серого» и «черного» импорта составляют до 100 млрд грн ежегодно. Конвертационные центры также являются старой и проверенной схемой обналичивания средств предприятий, в том числе от государственных подрядов. В налоговых и правоохранительных органах каждый год обновляются аналитические схемы о том, кто, каким способом и сколько ворует на таможне. Иногда менялись лишь списки бенефициаров. Но прекратить масштабные злоупотребления никак не могли. Президент Владимир Зеленский использует возможности СНБО для удара по коррупции - и может рассчитывать на полную поддержку населения в этом вопросе. Для граждан борьба за справедливость и наказание коррупционеров является гораздо более важным, чем юридическая чистота решений", - отмечает Игорь Попов.

По его мнению, для того, чтобы деньги от товарного импорта пошли в бюджет, а не в карманы конкретных мафиози, одних лишь санкций недостаточно.

"После первого решения СНБО были отстранены сотня должностных лиц на таможенных постах, причастных к контрабанде. По ним необходимы расследования и судебные решения, - подчеркивает эксперт. – Пора, наконец, синхронизировать таможенные регистры со странами-соседями, чтобы не было разницы в описи содержимого и стоимости контейнеров и фур. Поставки деликатесов "бусиками" легче вообще легализовать и обложить минимальным налогом в размере стандартной взятки, чем ловить их на границе. В любом случае, война с миллиардными схемами – это более справедливо, чем гонения ФОПов или поиски ошибок в декларациях. А главным индикатором успешности кампании станет рост таможенных поступлений в бюджет".

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко отмечает, что контрабанда как часть теневой экономики страны ежегодно "съедает", по разным данным, от 4 до 6 млрд дол.

"Если без кредита МВФ на сумму 700 млн.- 1,4 млрд. долларов нашей экономике "кердык" (как уверяют некоторые эксперты), то важность борьбы с теневой прибылью от контрабанды - несомненна. Другое дело, что со стороны это выглядит как попытка передела рынка под новых и/или других игроков. Ведь всерьез ни с контрабандой, ни с коррупцией у нас никто пока не борется, - акцентирует Оксана Чепижко. – Ну и, конечно, будет интересно - а если фигуранты решений СНБО подадут в международные суды и там выиграют "дело против Украины", какое решение примет тогда СНБО?"

Что касается борьбы с теневым рынком обналичивания, который, по некоторым данным, достигает 0,5-1% ВВП страны, то, по мнению Оксаны Чепижко, ударить по владельцам этих центров могут. А вот по самому принципу - пока нет.

"У нас же до 50% экономики в тени. Здесь необходимо сначала провести детенизацию и налоговую амнистию, а потом уже - санкции и репрессии", - уверена эксперт.

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука в комментарии "Телеграфу" отметил тревожный момент в "антиконтрабандных" санкциях СНБО.