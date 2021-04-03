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Не будет ли, как в 2014 году? Тука нашел тревожный момент в новых санкциях СНБО

Не будет ли, как в 2014 году? Тука нашел тревожный момент в новых санкциях СНБО
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Георгий Тука (фото - espreso.tv)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось 2 апреля, заявил о "черной пятнице" для ряда физических и юридических лиц.

По его словам, санкции были введены против лиц, которых "можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды".

Также Зеленский поднял тему разговора с Байденом, который состоялся 2 апреля.

Это видеообращение проанализировал для "Телеграфа" бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

"С моей точки зрения, основной посыл - и это логично и понятно - состоит в том, что наконец состоялся телефонный разговор президентов США и Украины. Отсутствием этого разговора президента Зеленского достаточно долго "пинали" все, кому не лень. Теперь этот козырь у оппонентов украинского президента выбит", - отмечает Георгий Тука.

Суть же обращения, равно как санкции против контрабандистов, вызывают у эксперта двоякие чувства.

"Вчера смотрел шоу Шустера, так там секретарь СНБО Данилов зачитал список граждан Украины, против которых решением СНБО рекомендуется ввести санкции. У меня неоднозначные, даже тревожные ощущение. Если эти люди подозреваются в совершении преступления, коим является контрабанда, почему против них не применяют законные инструменты? А именно – возбуждение уголовных дел, следствие, судебные разбирательства, приговоры. Но вместо этого вводятся санкции. Согласно закону, вводить их против граждан Украины можно только за финансирование терроризма, террористических организаций. А тут ведь речь об экономическом преступлении, - отмечает Георгий Тука. - Почему не применяются законные методы, для меня остается загадкой. Такое впечатление, что начинает действовать аргумент революционной целесообразности. Да, Данилов и Зеленский рассказывают о вопиющих фактах контрабанды, приводят огромные суммы, которые теряет бюджет. Это, безусловно, мерзость, вопиющее безобразие. Но почему не возбуждаются уголовные дела?"

Зацепило бывшего губернатора и сообщение о том, что уволены более 100 таможенников. И что продолжение следует.

"Я прекрасно помню, как в 14 году массово увольняли работников милиции, люстрировали чиновников. И как потом многие восстановились через суды. Не будет ли теперь то же самое? На каких законных основаниях проводятся увольнения? Я могу признать, что среди них есть мздоимцы и мерзавцы. Но для увольнения должны использоваться законные методы", - подчеркивает Георгий Тука.

"Телеграф" подробно рассказал о той самой "топ-десятке украинской контрабанды", которая попала под очередной удар СНБО.

Также в "черный список" попали 11 компаний из РФ, среди которых "Россотрудничество".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Санкции, СНБО, Контрабандисты, Владимир Зеленский, Георгий Тука.
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