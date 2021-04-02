Байден дозвонился Зеленскому: первые подробности разговора

Только что состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на источник в Офисе президента.

Разговор политиков состоялся на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины. На данный момент известно лишь то, что команда Зеленского совместно с Белым домом утверждает сообщения о деталях телефонного разговора. Официальную информацию обещают обнародовать позже.

Как ранее сообщал “Телеграф”, во время телефонного разговора советника президента США Джейкоба Салливана с главой ОП Андреем Ермаком, первый заверил в готовности американского президента Джо Байдена поддерживать Украину и план поддержки нацбезопасности президента Владимира Зеленского. Об этом 29 марта сообщили в Белом Доме. Во время разговора Ермак рассказал об ухудшении ситуации на Донбассе. Также он поблагодарил США в поддержке реформы ВСУ и ВМС.