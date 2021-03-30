У Байдена дали обещание по поводу отношений США и Украины

Во время телефонного разговора советника президента США Джейкоба Салливана с главой ОП Андреем Ермаком, первый заверил в готовности американского президента Джо Байдена поддерживать Украину и план поддержки нацбезопасности президента Владимира Зеленского.

Об этом 29 марта сообщили в Белом Доме.

Во время разговора Ермак рассказал об ухудшении ситуации на Донбассе. Также он поблагодарил США в поддержке реформы ВСУ и ВМС.

Глава ОП в свою очередь рассказал о создании Зеленским Центра противодействия дезинформации. На что советник Байдена ответил готовностью США поддерживать данный проект.

Салливан также выразил готовность Америки оказать помощь Украине в достижении целей безопасности, экономических и политических целей и в получении полного членства НАТО.

Стоит напомнить, что ранее политолог озвучил причины, почему на своей первой пресс-конференции Джо Байден почти не говорил об Украине и только слегка коснулся темы РФ.