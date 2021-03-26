Первая пресс-конференция Байдена: почему лидер США не говорил об Украине и лишь слегка затронул тему РФ

На 65-й день президентства Джо Байдена, инаугурация которого прошла 20 января, состоялась его первая пресс-конференция. Почему он провел ее позже, чем предшественники, которые собирали первые пресс-конференции преимущественно в промежутке от 20 до 40 дней после начала каденции? Какие важные акценты сделал Байден? Об этом "Телеграфу" рассказал политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун.

"Почему пресс-конференция была собрана именно сейчас, а не раньше или позже? Как мне кажется, это связно с реализаций обещания Байдена касательно вакцинирования 100 миллионов американцев в первые 100 дней президентства. Это было одно из ключевых его предвыборных обещаний, которое удалось выполнить даже раньше намеченного. И сейчас уже идут разговоры о том, чтобы вакцинировать 200 миллионов американцев за первые 100 дней президентства Байдена. Так что был хороший информповод, чтобы выйти с ним на конференцию, сделать нужные акценты. Технологически – очень качественный ход", – считает Максим Джигун.

Эксперт обращает внимание, что помимо темы борьбы с ковидом, акценты внутри американской повестки делались на нелегальной миграции. Особенно из Мексики.

"Байден, избрание которого мексиканцы считали чуть ли не манной небесной после Трампа с его стеной, пояснил, что его администрация намерена жестко реагировать на незаконные попытки пересечь границу. Правда, политику по отношению к нелегалам будет всё же чуть мягче, чем при Трампе. Для них намерены построить спецпоселения, где они смогут жить, пока не вернутся в Мексику", – рассказывает эксперт.

Комментируя внешнеполитические акценты пресс-конференции, Максим Джигун обратил внимание, что главным экономическим конкурентом назван Китай.

"КНР, действительно, набирает серьезные обороты, – отмечает эксперт. – Китайская экономика имеет все шансы стать самой успешной, таким себе экономическим гегемоном на мировом рынке. Байден много времени уделил именно этому вопросу. Подчеркнул, в частности, что США проводят консультации с партнерами – Японией, Австралией, Индией – по поводу того, как сдержать Китай. Действия КНР лишают США возможности считаться главным геополитическим игроком. И с этим надо что-то делать, считают в американской администрации".

Максим Джигун подчеркивает, что о России президент США почти не говорил. Упомянул лишь в ракурсе того, что там, как и в Китае, сделали ставку не на демократию, а на автократию.

"Думаю, правильно, что РФ почти не упоминалась. Ранее сказанное Байденом в отношении Путина, что тот, по сути, является убийцей – уже глобальный повод для эскалации между США и РФ. Так что логично, что не акцентировал внимание на России, не стал перегибать палку", – поясняет Максим Джигун.

Не обошел Трамп и проблему Северной Кореи, которая продолжает ракетные запуски.

"Байден заверил, что США будут реагировать в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации. По его словам, идут консультации с союзниками по поводу того, как реагировать на действия Ким Чен Ына. Видно, что Байден держит этот вопрос в фокусе внимания, но резко действовать не намерен", – отмечает политолог.

То, что на пресс-конференции не упоминалась Украина, Максим Джигун считает абсолютно нормальным. По его словам, есть более приоритетные темы для администрации Байдена.

"Но это не значит, что там не наблюдают за шагами украинской власти, в том числе касательно пророссийских сил, агентов России, тех, кто пытался дестабилизировать ситуацию в США вбросов всего рода пленок. Официальному Киеву следует продолжать качественные шаги по зачистке российской агентуры, по деолигархизации, по борьбе с коррупцией, чтобы выйти на переговорные позиции с новым руководством США с серьезным продвижением по этим вопросам", – резюмирует Максим Джигун.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время встречи президента США Джо Байдена с журналистами 25 марта у него заметили несколько шпаргалок.