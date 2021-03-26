У Байдена заметили шпаргалки на встрече с журналистами: новость тут же подхватили пропагандисты Путина

Во время встречи президента США Джо Байдена с журналистами 25 марта у него заметили несколько шпаргалок с именами репортеров, к которым он планировал позвонить. РосСМИ тут же подхватили эту новость.

Об этом сообщили New York Post.

Фото шпаргалок, которые использовал президент Джо Байден во время его пресс-конференции, том числе одна с фотографиями лиц и именами репортеров, к которым он планировал позвонить.

Фото: New York Post.

В свою очередь данная новость пулей разлетелась по пропагандистским СМИ РФ, которые решили по своему преподать смысл новости.

Стоит напомнить, что ранее 19 марта Джо Байден попал в мемы сети из-за своего "восхождения" по трапу самолета перед полетом в Атланту.