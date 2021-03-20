Уже и Марио дорисовали: пропагандисты Путина не перестают издеваться над упавшим Байденом

19 марта президент США Джо Байден три раза подряд спотыкался и падал, поднимаясь по трапу самолета перед полетом в Атланту. В сети сразу прокатилась серия шуток по данному поводу.

Об этом в своем Телеграм-канале 20 марта сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В этот раз он поделился сразу четырьмя мемами по данному поводу.

Одна из подборок включила в себя сразу несколько разных шуток:

Другой мем был на тему гольфа:

В третьем видео падению Байдена пририсовали игру "Супер Марио":

Четвертым мемом было фото "новой избирательной кампании":

Стоит напомнить, что ранее Байден резко ответил на вопрос считает ли убийцей он президента РФ Владимира Путина.