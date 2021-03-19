Байден несколько раз упал, поднимаясь в самолет: новость тут же стала хитом росСМИ

Президент США Джо Байден трижды упал, поднимаясь по трапу самолета перед отправкой в Атланту (штат Джорджия).

Кадры происшествия обнародованы в YouTube-канале The Hill.

Новость тут же распространилась в российских СМИ.

Отметим, что в российских медиа часто отмечают, что Байдену уже 78 лет, а некоторые СМИ распространяют информацию, что у американского президента болезнь Альцгеймера.

Как сообщалось ранее, недавно Байден утвердительно ответил на вопрос считает ли он Путина убийцей, а также сказал, что тот "заплатит цену" за вмешательства в американские выборы.

Сам Путин на заявление Байдена ответил поговоркой "кто обзывается, тот сам так называется".

Блогер и политолог Алексей Голобуцкий в поведении Путина заметил испуг. Он указал, что меньше, чем за сутки тот пожелал Байдену здоровья и пригласил к диалогу в прямом эфире.

Больше о том, что стоит за словами Байдена и как это повлияет на мировую политику, читайте в материале "Телеграф": Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины.