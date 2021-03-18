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Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент

Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
22:09 Сегодня Телеграф фото: ВВС

Блогер и политолог Алексей Голобуцкий считает, что президент России Владимир Путин испугался прямых обвинений главы США Джо Байдена, который назвал его убийцей. В частности, в подтверждение этому служит тот факт, что меньше, чем за сутки Путин пожелал Байдену здоровья и пригласил к диалогу в прямом эфире.

Свою позицию по этому вопросу Голобуцкий изложил в Telegram.

"Путин внезапно обмяк, старательно демонстрирует показательную приветливость и уступчивость, вежливость и готовность к диалогу. Вывод: он действительно испугался", - написал он, добавив, что от Путина все ждали совсем противоположной реакции, например, "игру мышцами на военном, дипломатическом или экономическом уровне".

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По словам Голобуцкого, для Путина стали неожиданностью именно прямые обвинения, без витиеватости и жеманства.

"Он испугался прямых обвинений вместо привычных дипломатических формулировок, которые никого ни к чему не обязывают", - резюмировал политолог.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилась реакция россиян на слова Байдена о Путине, сравнив последнего с Беном Ладеном.

Также россияне не стали скрывать своего возмущения на ответ Путина в адрес Байдена, назвавшего его "убийцей".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

Санкции, Обвинения, Владимир Путин, Убийца, Джо Байден.
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