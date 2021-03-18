Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент

Блогер и политолог Алексей Голобуцкий считает, что президент России Владимир Путин испугался прямых обвинений главы США Джо Байдена, который назвал его убийцей. В частности, в подтверждение этому служит тот факт, что меньше, чем за сутки Путин пожелал Байдену здоровья и пригласил к диалогу в прямом эфире.

Свою позицию по этому вопросу Голобуцкий изложил в Telegram.

"Путин внезапно обмяк, старательно демонстрирует показательную приветливость и уступчивость, вежливость и готовность к диалогу. Вывод: он действительно испугался", - написал он, добавив, что от Путина все ждали совсем противоположной реакции, например, "игру мышцами на военном, дипломатическом или экономическом уровне".

По словам Голобуцкого, для Путина стали неожиданностью именно прямые обвинения, без витиеватости и жеманства.

"Он испугался прямых обвинений вместо привычных дипломатических формулировок, которые никого ни к чему не обязывают", - резюмировал политолог.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилась реакция россиян на слова Байдена о Путине, сравнив последнего с Беном Ладеном.

Также россияне не стали скрывать своего возмущения на ответ Путина в адрес Байдена, назвавшего его "убийцей".