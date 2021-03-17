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Путин теперь для американцев убийца, как Бен Ладен: реакция россиян на слова Байдена

Путин теперь для американцев убийца, как Бен Ладен: реакция россиян на слова Байдена
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф AFP

Заявление президента США Джо Байдена о том, что он считает президента России Владимира Путина убийцей, вызвали сильный ажиотаж среди россиян в социальных сетях.

Так, некоторые пользователи соцсети Twitter считают, что этим заявлением Байден уравнял Путина с ликвидированным террористом, основателем международной террористической организации "Аль Каида" Усамой Бен Ладеном.

Российский оппозиционный политик Илья Яшин расценил слова президента США как "честный ответ".

Вместе с тем, российский музыкант Вася Обломов обратил внимание на разный подход в освещении данного интервью Байдена в российских государственных СМИ и западных информационных агентств.

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Некоторые пользователи соцсети иронизируют, что теперь в Конституцию Российской Федерации срочно нужно вносить поправку о том, что "Путин – не убийца", а также уголовную ответственность за отрицание этого.

Байден_путин_комменты

Другие же публикуют по этому поводу "фотожабы" с Байденом и Путиным.

Как сообщалось, российский историк, публицист и политический аналитик Валерий Соловей утверждает, что Путин якобы серьезно болен, из-за чего даже не может долго держаться на ногах, а на мероприятиях, где демонстрируется его якобы хорошая физическая форма, используются двойники.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 203

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Соцсети, Россияне, Владимир Путин, Оценка, Убийца, Джо Байден.
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