Путин по-детски отшутился на эпитет Байдена о себе (видео)

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что он – "убийца", пожелав американскому коллеге здоровья, и вспомнил детскую поговорку.

Об этом сообщают РИА "Новости".

"В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, - сказал он.

По словам Путина, это не просто детская поговорочка и шутка.

"Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы", — добавил российский лидер.

Кроме того, на вопрос журналистов, чтобы он ответил Байдену, Путин ответил следующее: "Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток".

Как сообщал "Телеграф", ранее появилась реакция россиян на слова Байдена о Путине, сравнив последнего с Беном Ладеном.