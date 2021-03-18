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Путин по-детски отшутился на эпитет Байдена о себе (видео)

Путин по-детски отшутился на эпитет Байдена о себе (видео)
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что он – "убийца", пожелав американскому коллеге здоровья, и вспомнил детскую поговорку.

Об этом сообщают РИА "Новости".

"В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, - сказал он.

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По словам Путина, это не просто детская поговорочка и шутка.

"Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы", — добавил российский лидер.

Кроме того, на вопрос журналистов, чтобы он ответил Байдену, Путин ответил следующее:  "Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток".

Как сообщал "Телеграф", ранее появилась реакция россиян на слова Байдена о Путине, сравнив последнего с Беном Ладеном.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Россия, Владимир Путин, Видео, Джо Байден.
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