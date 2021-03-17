"Месть" за Скрипаля и Навального: США вводят новые санкции против России

Министерство торговли США намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте в среду, 17 марта.

"Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию в связи с отравлением химическим оружием", - говорится в нем.

Там же уточняется, что "Министерство торговли стремится предотвратить доступ России к секретным американским технологиям".

Отмечается, что новые торговые ограничения в отношении России вступят в силу 18 марта.

Отметим, что в ведомстве напомнили о том, что 4 марта 2018 года правительство России приложило руку к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в Великобритании. В ответ правительство США ввело два набора санкций против России в соответствии с Законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации боевых действий (Закон о химическом и биологическом оружии) в августе 2018 года и в августе 2019 года.

20 августа 2020 года правительство России повторило аналогичные действия на этот раз против российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал "Телеграф", ранее сам Навальный заявлял, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.