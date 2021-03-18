Кто руководит страной? В сети бурно отреагировали на детскую "отмазку" Путина на "комплимент" от Байдена

В сети бурно отреагировали на детскую шутку президента России Владимира Путина в адрес американского гаранта Джо Байдена, назвавшего его убийцей.

Своим мнением на этот счет пользователи делятся в соцсетях.

"Песочница", "Б*я... кто руководит страной?", "То есть мы перешли на уровень детского сада? Ок.", "Это и есть симптом. Я так проверяла наследодателей в делах. Чтобы потом завещание не оспорили. Возврат в детство не обратим", "Президент" великой страны, дамы и господа! Стало понятнее, почему он ни разу не участвовал в дебатах)", - пишут в сети.

— Кто обзывается, тот сам так и называется!

— Возраст, должность?

— Вовочка, 69й годик, перзидент Раиси — Зубастик Скаут-Иноагент (@KaffeinInferno) March 18, 2021

"Кто как обзывается, тот так и называется". Самый влиятельный политик мира, способный превратить Америку в радиоактивный пепел, жёстко и бескомпромиссно ответил Байдену. pic.twitter.com/zjkcUDyhXY — Մιtαuskαs (@A_Vit_) March 18, 2021

Путин отреагировал на ответ Байдена журналисту «Вы думаете, что он [Путин] убийца?»: «Кто там обзывается, тот сам так называется», — сказал президент России в ответ.https://t.co/q6qioBfYSH

Великий человек, хуле тут скажешь, просто человечище! pic.twitter.com/TKApD5qI2H — СмутноеВремя (@Durevestnik) March 18, 2021

"Кто обзывается, тот сам так называется!"

Вовочка Путин, уровень умственного развития - 4 годика. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 18, 2021

Всё на своих местах: и детство в питерской подворотне, и казарменный юмор — «кто как обзывается, тот так и называется»... pic.twitter.com/LE49Qpgcm3 — Главный Либерал (@ChiefLiberal) March 18, 2021

Гаага

— Подсудимый Путин, ваше последнее слово.

— Кто как обзывается, тот так и называется — Anna Veduta (@Anna_Veduta) March 18, 2021

Как сообщал "Телеграф", 17 марта президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей" и ввел новые санкции против России. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отношения США и Российской Федерацией "необратимой деградацией" и заявила о вызове посла в Москву из Соединенных штатов.