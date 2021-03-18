Скачать
Четверг, 18.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины
Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины
Киев с субботы вводит практически локдаун: сколько он продлится и что будет закрыто
Киев с субботы вводит практически локдаун: сколько он продлится и что будет закрыто
В Подмосковье мужчина зарезал свою сестру из-за "разгульного образа жизни" (видео и фото 18+)
В Подмосковье мужчина зарезал свою сестру из-за "разгульного образа жизни" (видео и фото 18+)
Зеленский раздражает Путина: генерал объяснил причину провокаций России против Украины
Зеленский раздражает Путина: генерал объяснил причину провокаций России против Украины

Кто руководит страной? В сети бурно отреагировали на детскую "отмазку" Путина на "комплимент" от Байдена

Кто руководит страной? В сети бурно отреагировали на детскую "отмазку" Путина на "комплимент" от Байдена
15:45 Сегодня Телеграф

В сети бурно отреагировали на детскую шутку президента России Владимира Путина в адрес американского гаранта Джо Байдена, назвавшего его убийцей.

Своим мнением на этот счет пользователи делятся в соцсетях.

"Песочница", "Б*я... кто руководит страной?", "То есть мы перешли на уровень детского сада? Ок.", "Это и есть симптом. Я так проверяла наследодателей в делах. Чтобы потом завещание не оспорили. Возврат в детство не обратим", "Президент" великой страны, дамы и господа! Стало понятнее, почему он ни разу не участвовал в дебатах)", - пишут в сети.

Реакция на слова Путина

Реакция на слова Путина

Реакция на слова Путина

 

 

 

 

 

 

Как сообщал "Телеграф", 17 марта президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей" и ввел новые санкции против России. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отношения США и Российской Федерацией "необратимой деградацией" и заявила о вызове посла в Москву из Соединенных штатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 159

Все по теме:

Владимир Путин, Джо Байден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Египте при странных обстоятельствах умер 21-летний украинец: все детали и фото
02 У Путина нахамили послу Украины и предъявили Германии претензии по Крыму
03 "Необратимая деградация": посла США вызвали "на ковер" к Лаврову из-за новых санкций
04 Мама 8-летней модели "объяснила" скандал: "Детские поцелуи, Мила может сейчас и Вас поцеловать" (видео)
05 В Италии футболист забил умопомрачительный гол пушечным ударом с 65 метров (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Днепропетровщине поймали агента боевиков &quot;ДНР&quot;, шпионящего за ВСУ (фото)
На Днепропетровщине поймали агента боевиков "ДНР", шпионящего за ВСУ (фото)
Кого коснется трехнедельный карантин в Киеве: инфографика всех запретов и ограничений
Кого коснется трехнедельный карантин в Киеве: инфографика всех запретов и ограничений
Некрасиво получилось: Мендель прервала выступление президента Литвы (видео)
Некрасиво получилось: Мендель прервала выступление президента Литвы (видео)
Бывшая жена Андрея Богдана в &quot;Холостяке-11&quot;: что о ней известно (фото)
Бывшая жена Андрея Богдана в "Холостяке-11": что о ней известно (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь