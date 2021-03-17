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"Необратимая деградация": посла США вызвали "на ковер" к Лаврову из-за новых санкций

"Необратимая деградация": посла США вызвали "на ковер" к Лаврову из-за новых санкций
20:32 Сегодня Телеграф

Посол России в США Анатолий Антонов был срочно вызван в Москву из-за новых санкций, которые Вашингтон собирается ввести с четверга, 18 марта.

Об этом сообщается на странице российского МИД в Telegram.

"Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупике", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, указав на недолгий срок пребывания Джо Байдена у власти.

По ее словам, Россия заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с США, "если американцы осознают связанные с этим риски".

Отметим, с 18 марта Вашингтон расширяет экспортные ограничения в отношении России. Вводится запрет на экспорт и импорт вооружений, а также оказание услуг оборонного назначения.

Что именно предполагают санкции:

  • запрет на продажу оружия России вводится в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия;
  • будет прекращена выдача лицензий или других разрешений на экспорт в Россию вооружения; 
  • прекращение американского финансирования любых иностранных военных программ при участии России (за исключением "экспорта в рамках сотрудничества властей в космической сфере", а также для продукции, необходимой для "обеспечения безопасности гражданской авиации").

Как сообщал "Телеграф", накануне введения санкций Байден назвал Путина "убийцей"

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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США, Россия, Санкции, Джо Байден.
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