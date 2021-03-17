"Необратимая деградация": посла США вызвали "на ковер" к Лаврову из-за новых санкций

Посол России в США Анатолий Антонов был срочно вызван в Москву из-за новых санкций, которые Вашингтон собирается ввести с четверга, 18 марта.
Об этом сообщается на странице российского МИД в Telegram.
"Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупике", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, указав на недолгий срок пребывания Джо Байдена у власти.
По ее словам, Россия заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с США, "если американцы осознают связанные с этим риски".
Отметим, с 18 марта Вашингтон расширяет экспортные ограничения в отношении России. Вводится запрет на экспорт и импорт вооружений, а также оказание услуг оборонного назначения.
Как сообщал "Телеграф", накануне введения санкций Байден назвал Путина "убийцей".