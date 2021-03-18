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Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие

Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
19:10 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин, который недавно по-детски отшутился на нелестный эпитет президента США Джо Байдена, назвавшего его убийцей, предложил продолжить диалог, озвучив условие.

Об этом Путин сказал  в эфире Россия 24.

"Он (Джо Байден, - Авт.) же сказал, что мы даем разные оценки и сказал почему. Потому что когда мы кого-то изучаем, думаем, что изучаем, то у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или как минимум через прозрачное стекло. На самом деле, мы, как правило, смотримся в зеркало", - сказал Путин.

Байден ответил, считает ли Путина убийцей и пригрозил расплатой

По словам российского лидера, "чтобы не пикироваться", он готов поговорить с Байденом напрямую.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии – что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн", - выдвинул свое требование диалога с американским главой Путин.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилась реакция россиян на слова Байдена о Путине, сравнив последнего с Беном Ладеном.

Также россияне не стали скрывать своего возмущения на ответ Путина в адрес Байдена, назвавшего его "убийцей".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Россия, Владимир Путин, Видео, Джо Байден, Встречи.
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