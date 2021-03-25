Антиамериканские и больные: Байден поставил условие союзникам Трампа в США (видео)

Президент США Джо Байден, который недавно назвал президента России Владимира Путина убийцей, в четверг, 25 марта дает первую пресс-конференцию после вступления в должность, в ходе которой обратился к сторонникам экс-президента США Дональда Трампа, назвав действия республиканцев по ограничению голосования во многих штатах "антиамериканскими" и "больными".

Трансляция пресс-конференции ведется на YouTube.

"Меня беспокоит то, насколько антиамериканским является вся эта инициатива, - сказал Байден об усилиях республиканцев на уровне штата по внедрению правил, которые сделают голосование более обременительным для многих избирателей, особенно для избирателей из числа меньшинств. – Это больно, это больно".

Байден попросил республиканцев также определиться, готовы ли они работать с ним команде.

"Я думаю, что моим коллегам-республиканцам придется определить, хотим ли мы работать вместе, или решить, что они хотят разделить страну, - сказал он. - Я просто буду двигаться вперед и принимать эти вещи такими, какие они есть. Меня наняли для решения проблем ... а не для создания разделений".

Кроме того, Байден заявил, что планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы и в 2024 году.

Отметим, первая пресс-конференция Байдена состоялась на 65-й день его президентского срока. Отметим, что это самый поздний срок, когда президенты США проводили свое первое общение с прессой после инаугурации. Так, по информации NBC News, 15 предшественников Байдена на посту президента США проводили первую пресс-конференцию в течение первых 33 дней на должности.

Как сообщал "Телеграф", Байден стал президентом США 20 января.