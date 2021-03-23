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Почему он не звонит?! Когда и чего ждать от первого разговора Зеленского с Байденом

Почему он не звонит?! Когда и чего ждать от первого разговора Зеленского с Байденом
07:31 Сегодня Телеграф

В Украине активно обсуждают отношения между Киевом и Вашингтоном, в частности разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, который до сих пор не состоялся. И хоть в посольстве США уверяют, что телефонный разговор состоится без каких-то специальных условий, многих экспертов смущает, что с момента инаугурации прошло уже два месяца. Вызывает некий мандраж эта ситуация и в Офисе президента.

Аналитик Internews Ukraine, политолог-американист Владислав Фарапонов рассказал «Телеграфу», стоит ли тревожиться – и чего ожидать от первой беседы Байдена с Зеленским.

«Два месяца с инаугурации Байдена – это не «уже», а «лишь». Потому что сама эта администрация формировалась, вникала в суть многих процессов, занималась внутренней повесткой, включая вакцинацию. Лишь недавно окончательно были заполнены большинство должностей в администрации. Лишь на прошлой неделе был назначен директор ЦРУ - Уильям Бернс. Байден со многими мировыми лидерами не говорил еще. И Украина точно не в конце списка. Да и само по себе отсутствие личных контактов между Байденом и Зеленским - это не катастрофа. Общались уже, к примеру, главы наших внешнеполитических ведомств, министры обороны», - отмечает Владислав Фарапонов.

Владислав Фарапонов

Он уверен, что команда Байдена не будет выставлять какие-то конкретные условия для разговора двух президентов. По крайней мере – явно.

«И демократы, и республиканцы уже обожглись на подобных подходах к Украине, которые стали достоянием общественности. Можно вспомнить первый телефонный разговор Трампа с Зеленским. Можно вспомнить, как тот же Байден в 2015 году, будучи вице-президентом в администрации Обамы, добивался отставки тогдашнего генпрокурора Украины Шокина. По крайней мере, если верить опубликованным аудио-записям. Конечно, Байден не хочет повторения подобного», - уверен эксперт.

При этом он подчеркивает, что сигналы, которые приходят из Вашингтона, можно расценивать как precondition (предварительное условие).

«Это и санкции США против Коломойского, и однозначные заявление в поддержку Украины касательно Крымской платформы. Всё это само по себе требует обратных сигналов, - считает Владислав Фарапонов. - Вашингтон ожидает от Киева какой-то ответной реакции. В том числе по Коломойскому. Не обязательно резких действий, но чего-то содержательного, конструктивного».

По мнению аналитика, Байден не был настроен на быстрый созвон с украинским руководством еще и потому, что понимал – разговор будет непростым, потому что Украина - сложное направление. И накопившиеся проблемы, включая медленные реформы, слабую борьбу с коррупцией, донбасский и крымский кейсы, быстро разрешить не получится.

«Понятно, что рано или поздно Байден и Зеленский поговорят. О чём? О реформах, о Донбассе, о Крыме, о военной и финансовой поддержке Украины со стороны США. О важности борьбы с коррупцией. Байден и его команда отлично знают, как создавалась украинская антикоррупционная инфраструктура (САП, НАБУ и так далее). И хотят увидеть не торможение процессов, не откат назад, а реальные результаты, - подчеркивает Владислав Фарапонов. - Так что предстоит определенная сверка именно по результатам - и за время правления Порошенко, и уже за правление самого Зеленского. Скоро два года, как он президент. И нужно показывать результаты по борьбе с коррупцией, "посадкам", возвращению активов».

Аналитик Игорь Соловей в комментарии "Телеграфу" высказал свою версию, почему Байден и Зеленский до сих пор не поговорили по телефону.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Украина, США, Джо Байден, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Владислав Фарапонов.
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