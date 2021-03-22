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Зеленскому готовят роль Кучмы? Почему Байден до сих пор не позвонил президенту Украины

Зеленскому готовят роль Кучмы? Почему Байден до сих пор не позвонил президенту Украины
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф

С инаугурации 46-го президента США Джо Байдена прошло 2 месяца, но за это время он так и не позвонил Владимиру Зеленскому. При этом в посольстве США уверяют, что телефонный разговор между американским и украинским президентами состоится в обязательном порядке, причем без каких-либо условий с американской стороны.

И всё же – почему Байден не звонит? И при каких условиях (которых как бы нет) состоится разговор лидеров США и Украины? О чём будут говорить? Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель Агентства международных исследований Игорь Соловей.

"Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который недавно находился в Киеве, рассказал, что вопрос Украины у администрации США – точно не на первом месте. И поэтому сама Украина должна сама заполнять этот вакуум в Америке, - отмечает Игорь Соловей. - К сожалению, время для налаживания официальных контактов Киева с новой администрацией было упущено. В первую очередь, из-за непродуманной кадровой рокировки дипломатического аппарата: Киев сам обрезал себе канал коммуникации, когда объявил о досрочной смене своего посла Владимира Ельченко еще до окончания результатов выборов в США. Сделав таким образом действующего посла "хромой уткой". Зная, что он уезжает, никто из действующей администрации уже не хотел иметь с ним дело. А другие каналы коммуникации Киева с Вашингтоном (по линии ОПУ) были дискредитированы "вагнергейтом" и другими контактами с Москвой".

Игорь Соловей

Напомним, что на смену Владимиру Ельченко пришла экс-министр финансов Оксана Маркарова.

"США также опасаются "токсичности" украинского направления для репутации Байдена, - продолжает Игорь Соловей. – Это связано и со скандалом для предыдущего президента США – после разговора Зеленского с Трампом началась процедура импичмента. И со скандалом, связанным уже непосредственно с Байденом. Имеются ввиду публикации "прослушки" разговоров на тот момент вице-президента США Джо Байдена с 5-м президентом Украины Петром Порошенко. Они публиковались и до избрания Байдена президентом (что в Вашингтоне было воспринято как попытка вмешательства пророссийских украинских депутатов в американские выборы), и продолжают появляться уже при Байдене-президенте США".

Почему на Банковой так истерят из-за звонка Байдена Зеленскому?

Вашингтон, по мнению руководителя Агентства международных исследований, наверняка проверяет заявления нардепа Дубинского о том, что и эта, и предыдущие записи появились не без помощи Офиса президента Зеленского.

"Если данная информация подтвердится, то это - очень-очень плохая новость для нынешних обитателей на ул.Банковой – с далеко идущими негативными последствиями для них. А также для Украины в целом, поскольку это серьезный повод волноваться за Зеленского. Получается, кто-то из окружения действующего президента готовит ему роль Кучмы (когда тот после искусственно созданного "кольчужного скандала" оказался в международной изоляции и повернулся к России), толкая и нынешнего главу Украины к нерукопожатности со стороны США и западного мира. Попадутся ли в эту "ловушку" США (если это "ловушка"), а также кого они выберут на роль коммуникатора – покажет только время и их действия", - считает Игорь Соловей.

Стоит отметить, что в последнее время Джо Байден отличился несколькими резкими выпадами в адрес России и лично Владимира Путина. По прогнозам экспертов, напряжение между Москвой и Вашингтоном может быть использовано Украиной в своих целях.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Джо Байден, Владимир Зеленский.
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