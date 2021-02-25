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Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно

Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
19:06 Сегодня Телеграф

Президент Украины назначил Оксану Макарову, бывшего министра финансов при Кабмине Владимира Гройсмана, чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Об этом говорится в соответствующем указе.

Макарову назнаили послом в США

Во время представления и поздравления Макаровой в новой должности, Зеленский обозначил главные направления ее предстоящей деятельности. А именно:

  • Налаживание диалога с Конгрессом США для укрепления двухпартийной поддержки Украины;
  • Привлечение США для урегулирования военного конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма, возникших на фоне российской агрессии против Украины;
  • Усиление санкций США против России, в частности в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2»;
  • Поддержка США в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ

 Кто такая Оксана Макарова

С 1998 по 1999 и с 2001 по 2003 года занимала должности Советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), а в 2000 году в Соединенных штатах проходила практику во Всемирном банке.

Оксана Макарова новый посол Украины в США

С 2015 года Оксана Маркарова перешла в государственный сектор экономики. С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра-руководителя аппарата Министерства финансов Украины. 29 апреля 2016 года была назначена на должность первого заместителя Министра финансов Украины. 8 июня 2018 года, в связи с увольнением Александра Данилюка, была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины распоряжением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

22 ноября 2018 года была утверждена на должности министр финансов Украины, за ее назначение в Верховной раде Украины проголосовал 242 депутата (при необходимых 225). Сохранила свою должность в правительстве Алексея Гончарука. 4 марта 2020 года постановлением Верховной рады была уволена вместе с большей частью Кабинета Министров Украины.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно о главных направлениях помощи НАТО Украине.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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США, Фото, Послы, Владимир Зеленский, назначения, Оксана Макарова.
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