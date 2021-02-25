В НАТО готовы помочь Украине в борьбе с Россией сразу по нескольким фронтам: детали

НАТО будет и дальше наращивать свое присутствие в Черном море, усиливать помощь в подготовке ВСУ, а также серьезно рассматривает возможность своего участия в "Крымской платформе", где на официальном уровне будет поднят вопрос деоккупации Крыма, учитывая наращивание российской агрессии в регионе.

Эти моменты были озвучены во время разговора президента Владимира Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В частности, Зеленский подчеркнул важность для Украины сотрудничества со странами НАТО в вопросах обеспечения безопасности в Черном море.

Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран – членов НАТО в Черном море.

В свою очередь, генеральный секретарь Альянса заметил, что страны НАТО планируют увеличивать свое присутствие в Черном море, и уже начала это делать. Речь также идет об усилении помощи в подготовке Вооруженных сил Украины.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что будет настаивать на этом. Он отметил, что Альянс будет думать, как усилить поддержку украинской армии в рамках нынешнего комплексного пакета помощи. Он также поблагодарил за участие Украины в миссиях НАТО.

"Мы продолжаем наше участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". Украина готова участвовать в текущих и будущих операциях Альянса", - ответил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", ранее было названо условие, как Украина может стать ближе к членству в НАТО