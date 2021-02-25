Названо условие, как Украина может стать ближе к членству в НАТО

В НАТО положительно оценивают действия Украины, направленные на реформирование оборонного сектора. Приблизить страну к членству в Альянсе может закон о реформе СБУ.

Об этом, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Офис президента Украины.

В ходе беседы Владимир Зеленский указал, что "на сегодня наиболее актуальным для Украины является вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО". Он поблагодарил генсека и страны Альянса за поддержку стремлений Украины к членству в НАТО.

В то же время Йенс Столтенберг отметил, что законопроект о реформировании Службы безопасности Украины (проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины"), который сейчас находится в парламенте, может помочь ускорить движение к евроатлантическому пути.

Напомним, в НАТО всерьез готовятся к "профилактике" агрессии России.