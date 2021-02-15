В НАТО всерьез готовятся к "профилактике" агрессии России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить министрам обороны стран-членов Альянса обсудить расширение финансирования военной деятельности на восточном фланге во время видеоконференции 17-18 февраля.

Как сообщает интернет-издание "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил на пресс конференции в Брюсселе в понедельник, 15 февраля.

"Я намерен предложить увеличить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне", - сказал он.

По словам Столтенберга, это позволит поддержать развертывание сил союзников в боевых группах на восточном фланге Альянса, развертывание воздушной полиции, морское развертывание и проведение учений.

Генсек Альянса выразил убеждение, что общее увеличение расходов продемонстрирует преданность союзников статьи 5 Договора НАТО "и обещание защищать друг друга".

"Я также предложу усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнеров, так как профилактика лучше вмешательства", - сказал Столтенберг.

"Нам также необходимо использовать более глобальный подход к решению глобальных проблем. Китай и Россия находятся в авангарде авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны расширять наш политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами-единомышленниками для продвижения наших ценностей и защиты наших интересов ", - добавил генсек.

НАТО создало четыре боевые группы численностью 1000 человек в Литве, Латвии, Эстонии и Польши, в состав которых входят военнослужащие разных стран Альянса.

Как сообщалось, российская авиация отрабатывает удары по ключевой базе НАТО в европейском регионе.