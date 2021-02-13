Россия готовит удар по ключевой авиабазе НАТО в Европе: что об этом известно

Российская авиация вольготно чувствует себя в зоне ответственности авиации Североатлантического альянса. И даже отрабатывает удары по ключевой базе НАТО в европейском регионе.

Во вторник, 9 февраля, Кремль объявил, что на этой неделе два из 17 бомбардировщиков стратегических Ту-160, совершили круг над Северной Европой протяженностью в 6000 миль. Часть полета российской авиации была в направлении в сторону Исландии, где расположена ключевая авиабаза НАТО, - сообщает Forbes.

На территории авиабазы размещены истребители и бомбардировщики НАТО, которые Россия воспринимает как угрозу базам и портам Северного флота РФ.

"Это делает Исландию гораздо более важной целью для российских бомбардировщиков", – заявил эксперт по ядерной безопасности Федерации американских ученых в Вашингтоне Ханс Кристенсен.

В то же время, Объединенное командования воздушных сил НАТО в Европе сообщило, что 9 февраля, два норвежских истребителя были подняты по тревоге в воздух с авиабазы «Будё» для перехвата двух российских дальних бомбардировщиков Ту-160 у берегов Норвегии. Истребители Альянса вынудили россиян покинуть район.

Напомним, в 2019 году истребители НАТО почти 300 раз поднимались на перехват самолетов РФ.