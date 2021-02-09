Как Украине войти в НАТО и почему членство Грузии - хороший пример для Киева

Во вторник, 9 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встречается с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. О перспективах Украины на пути в Альянс «Телеграфу» рассказали эксперты.

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий подчеркивает, что на пути в НАТО у нас два препятствия – внешнее и внутреннее.

"Внешнее препятствие - позиция части старых членов НАТО, в первую очередь Франции, Германии и Италии, которые не желают "раздражать Россию" и потому блокируют присоединение Украины к Альянсу. Внутренняя причина - значительное несоответствие нашей армии и вообще нашей системы обеспечения обороны и безопасности стандартам и требованиям НАТО. Вся наша система обороны и безопасности - ВСУ, СБУ и вообще все-все-все в этой сфере - это полностью "совковые" структуры, принципиально не реформированные. В таком виде, как сейчас, НАТО не могло бы нас взять, даже если бы очень хотелось", - поясняет Андрей Дикий.

Поэтому о скором присоединении к Альянсу даже речи нет, считает он. Это процесс минимум на 10 лет.

"Но достижимой на сегодня является промежуточная цель: получить сигнал, что процесс подготовки к членству начинается, и при условии реального соответствия стандартам НАТО нас там ждут с открытыми дверями. В преодолении внешнего препятствия (позиции "Старой Европы") нам могут помочь США, Великобритания и Центрально-Восточная Европа, - отмечает Андрей Дикий. - А вот на соответствие стандартам и требованиям - это уже исключительно наше домашнее задание, которое мы должны выполнить самостоятельно".

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов считает, что Украина не просто в последние полтора года потеряла темп на пути в НАТО, но на определенном этапе практически остановилась.

"И пока наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба размышлял о возможностях Украины вступить в Альянс без получения Плана действий по членству в НАТО, а министр обороны убеждал в том, что стандарты НАТО недосягаемы для украинской армии, нас опередила Грузия, - подчеркивает Александр Леонов. - Уже в текущем году Грузия может получить ПДЧ в НАТО и стать официальным кандидатом на вступление".

По мнению эксперта, для Украины этот шаг будет знаковым – получение ПДЧ страной, в которой часть территории оккупирована российскими войсками, создаст благоприятный прецедент и для нас.

"Теперь домашнее задание Украины – максимально интенсифицировать переговоры с Альянсом и новой администрацией США для того, чтобы постараться догнать Тбилиси. Тем более, что политический потенциал для принятия необходимых решений в виде своего правительства и монобольшинства у Владимира Зеленского есть", - подчеркивает эксперт.

Доктор военных наук Виктор Гвоздь считает, что особую роль в военных планах России и США/НАТО будет играть Украина, которая принципиально важна для обеих этих сторон.