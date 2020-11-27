Скачать
Пятница, 27.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Украине введут новогодний локдаун: источники рассказали о планах властей
В Украине введут новогодний локдаун: источники рассказали о планах властей
Закроют ли школы и детсады во время локдауна: в Раде дали ответ
Закроют ли школы и детсады во время локдауна: в Раде дали ответ
Минус 30 миллиардов за год: в "Нафтогазе" терпят колоссальные убытки
Минус 30 миллиардов за год: в "Нафтогазе" терпят колоссальные убытки
Лига Европы: результаты матчей 26 ноября
Лига Европы: результаты матчей 26 ноября

В США рассказали, как Байден будет строить отношения с Россией

В США рассказали, как Байден будет строить отношения с Россией
06:23 Сегодня Телеграф

Американский генерал Бен Годжес уверен, что любой диалог в отношениях с Россией возможен только с позиции силы.

Об этом он заявил в интервью ТСН, отвечая на вопрос о том, как аукнется перезагрузка отношений России и США в контексте избрания Джо Байдена новым гарантом Соединенных Штатов.

"Вы знаете, идея перезагрузки, бывшая Администрации Обамы, показала настоящее непонимание того, кто такой Кремль и кем на самом деле Путин есть. Американцы, мы всегда хотели, всегда думали, если откроем рынки и будем работать более тесно с людьми, они пойдут нам навстречу. Но этого не произойдет, пока мы не поймем, что Кремль уважает только силу. Поэтому, думаю, мы не увидим перезагрузки, как это было сделано во времена администрации Обамы", - заверил он, отметив, что никаких изменений с приходом Байдена ждать не приходится.

По его мнению, изменения могут произойти в том случае, если применить в отношении Кремля "сильнейшее давление, чтобы  он уважал международное право".

"Я надеюсь, что Администрация Байдена будет стремиться к определенным способам сотрудничества с Кремлем, например, по контролю над вооружениями. Я надеюсь, что новая Администрация вернется, например, к договору об открытом небе. И есть места, где США и Россия могут и должны сотрудничать: глобальное потепление и изменение уменьшающегося ледового покрова в Арктике, что имеет важные последствия для России и США",  - высказал мнение генерал.

При этом отвечая на опрос о заключении нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДЛРСМ), который Россия нарушает постоянно, Годжес выразил сомнение, отметив, что как показывает практика "ни один договор с Россией не стоит и бумаги, на котором он был подписан".

"В США нет иллюзий, что Россия оправдает наши ожидания. Именно поэтому президент Трамп вышел из Договора, поскольку все в Европе знали, что именно россияне его нарушили (еще в начале 2000-х сразу после прихода к власти Владимира Путина Россия начала разработку новой крылатой ракеты средней дальности наземного базирования 9М729 (или SSC-8 по классификации НАТО), которая способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку – прим. авт.)", - уверен он.

В тоже время, он уверен, что США "также должны учитывать Китай", который тоже как и Россия не особо сговорчив в контексте указанного Договора.

"Поэтому, если мы ограничим наши возможности разрабатывать определенный тип систем вооружений через соглашение с Россией, китайцы, конечно, не будут обременены этими обязательствами, поэтому они продолжат развивать возможности, которые создают угрозу для США. Поэтому я думаю, Администрация Трампа правильно делала, предупреждая о введении к настоящему Договору и Китай. Но у китайцев ноль заинтересованности в этом. Поэтому это будет сложно, и нужно работать с союзниками, чтобы оказать здесь давление на Россию и Китай", - резюмировал американский военный.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ходжес озвучил прогноз о том, чего ждать Украине после выборов в США и победы Джо Байдена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Выборы, Джо Байден, Бен Годжес, ДЛРСМ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фото тела Марадоны перед похоронами попало в скандал
02 Жириновский пригрозил разделом Украины: сеть обескуражил план схватки России с Польшей и Германией (видео)
03 Дерибан украинской оборонки - лица “Свинарчуков” меняются, а их суть остается прежней
04 МВФ приблизил транш для Украины: журналист назвал ключевое условие
05 На картах "миротворцев" Путина по Карабаху заметили интересный нюанс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Люди жгут дома в безвыходном положении&quot;: в Армении показали свежую карту Карабаха
"Люди жгут дома в безвыходном положении": в Армении показали свежую карту Карабаха
Генерал рассказал, чего ожидать Украине от президентства Байдена
Генерал рассказал, чего ожидать Украине от президентства Байдена
Аваков заговорил о срочном введении локдауна в Украине
Аваков заговорил о срочном введении локдауна в Украине
Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка: как на это отреагировала королевская семья
Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка: как на это отреагировала королевская семья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь