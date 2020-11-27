В США рассказали, как Байден будет строить отношения с Россией

Американский генерал Бен Годжес уверен, что любой диалог в отношениях с Россией возможен только с позиции силы.

Об этом он заявил в интервью ТСН, отвечая на вопрос о том, как аукнется перезагрузка отношений России и США в контексте избрания Джо Байдена новым гарантом Соединенных Штатов.

"Вы знаете, идея перезагрузки, бывшая Администрации Обамы, показала настоящее непонимание того, кто такой Кремль и кем на самом деле Путин есть. Американцы, мы всегда хотели, всегда думали, если откроем рынки и будем работать более тесно с людьми, они пойдут нам навстречу. Но этого не произойдет, пока мы не поймем, что Кремль уважает только силу. Поэтому, думаю, мы не увидим перезагрузки, как это было сделано во времена администрации Обамы", - заверил он, отметив, что никаких изменений с приходом Байдена ждать не приходится.

По его мнению, изменения могут произойти в том случае, если применить в отношении Кремля "сильнейшее давление, чтобы он уважал международное право".

"Я надеюсь, что Администрация Байдена будет стремиться к определенным способам сотрудничества с Кремлем, например, по контролю над вооружениями. Я надеюсь, что новая Администрация вернется, например, к договору об открытом небе. И есть места, где США и Россия могут и должны сотрудничать: глобальное потепление и изменение уменьшающегося ледового покрова в Арктике, что имеет важные последствия для России и США", - высказал мнение генерал.

При этом отвечая на опрос о заключении нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДЛРСМ), который Россия нарушает постоянно, Годжес выразил сомнение, отметив, что как показывает практика "ни один договор с Россией не стоит и бумаги, на котором он был подписан".

"В США нет иллюзий, что Россия оправдает наши ожидания. Именно поэтому президент Трамп вышел из Договора, поскольку все в Европе знали, что именно россияне его нарушили (еще в начале 2000-х сразу после прихода к власти Владимира Путина Россия начала разработку новой крылатой ракеты средней дальности наземного базирования 9М729 (или SSC-8 по классификации НАТО), которая способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку – прим. авт.)", - уверен он.

В тоже время, он уверен, что США "также должны учитывать Китай", который тоже как и Россия не особо сговорчив в контексте указанного Договора.

"Поэтому, если мы ограничим наши возможности разрабатывать определенный тип систем вооружений через соглашение с Россией, китайцы, конечно, не будут обременены этими обязательствами, поэтому они продолжат развивать возможности, которые создают угрозу для США. Поэтому я думаю, Администрация Трампа правильно делала, предупреждая о введении к настоящему Договору и Китай. Но у китайцев ноль заинтересованности в этом. Поэтому это будет сложно, и нужно работать с союзниками, чтобы оказать здесь давление на Россию и Китай", - резюмировал американский военный.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ходжес озвучил прогноз о том, чего ждать Украине после выборов в США и победы Джо Байдена.