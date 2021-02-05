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Россия и США активно готовятся к противостоянию: Украине отвели особую роль

Россия и США активно готовятся к противостоянию: Украине отвели особую роль
06:41 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

С первых дней пребывания на посту президента США Джо Байден показал настроенность укреплять американские позиции в геополитическом треугольнике США - Китай - Россия. Но что ожидает Украину, которая рискует оказаться в центре российско-американского конфликта? И каковы шансы начала войны между РФ и США?

Об этом рассказал доктор военных наук Виктор Гвоздь.

Россия против США

"Если Соединенные Штаты в основном рассматривают Китай в качестве наиболее мощного экономического конкурента, то Россию, как правило, в качестве основного военного противника. При таких обстоятельствах администрация Дж. Байдена будет пытаться сдерживать Китай в сфере экономики и нейтрализовать Россию, больше всего угрожает безопасности США. Достигая таких целей, США сможет отстоять свои экономические интересы, обеспечить собственную безопасность, а также устранить Россию, как наиболее опасную звено из числа своих геополитических конкурентов", - отмечает эксперт.

По его мнению, в рамках практической реализации по России таких планов США будут прибегать к уже проверенным методам, которые известны еще со времен прошлой холодной войны. В основном снижать цены на нефть, ограничивать россиянам доступ к западным кредитов, инвестиций и современных технологий, поддерживать их противников, а также втягивать их в разного рода конфликты. 

"В последнее время наиболее показательными из следующих действий обеих сторон можно считать стратегические командно-штабные учения (СКШН) вооруженных сил России типа "Запад" и "Кавказ", а также стратегические учения объединенных вооруженных сил (ОВС) США / НАТО "Защитник Европы", которые происходят на Европейском театре военных действий (ТВД). Фактически хотя и проводятся в разных регионах, но по своему характеру они симметричны", - говорит военный эксперт.

Он отмечает, что на первый взгляд, Россия и США избегают возможного непосредственного противостояния своих вооруженных сил, в том числе в рамках учений. Но в действительности на таких учениях происходит взаимное испытания сил и тестируется возможность их применения.

Украина

Особую роль в военных планах России и США / НАТО будет играть Украина, которая принципиально важна для обеих этих сторон. Причина в воздействии Украины на баланс сил между ними в Европе, прежде всего касается юго-восточного фланга Европейского ТВД.

"При таких обстоятельствах дальнейшее обострение российско-американских отношений в результате политики Джо Байдена усилит противостояние между Россией и США / НАТО вокруг Украины в военной сфере. Как следствие, повысится угроза расширения масштабов вооруженной агрессии России против Украины", - уверен Виктор Гвоздь.

В то же время Украина получит дополнительные возможности по укреплению своего оборонного потенциала благодаря увеличению объемов военной поддержки со стороны США и других стран НАТО.

"Следует ожидать активности России в деле наращивания группировки войск вблизи границы с Украиной, в частности, переформирования мотострелковых бригад Западного и Южного военных округов, а также береговых войск Черноморского флота в объединение дивизионного уровня. Кроме того, продолжится реализация планов по созданию новых ракетных, артиллерийских, разведывательных и других соединений и частей окружного, армейского и флотского подчинения", - уверен эксперт.

По словам доктора военных наук, не исключается также возможность размещения дополнительных средств применения тактического ядерного оружия в Крыму. Сейчас такими средствами уже есть крылатые ракеты "Калибр", которые находятся на вооружении ракетных кораблей и подводных лодок Черноморского флота России. Кроме того, носителями тактических ядерных боеприпасов (бомб) является фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34 из состава морской авиации Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России (эта армия оперативно подчиняется Южном военном округа).

В то же время, в Черноморском регионе разворачиваются средства стратегических и тактических ядерных сил США и НАТО.

А в 2019-2020 годах в Черноморском регионе впервые начали полеты стратегических бомбардировщика ВВС США с обработкой условных ударов по военным и других объектах, расположенных на территории Северного Кавказа России и в аннексирована Крыму. При этом наиболее показательным стал факт использования стратегической авиацией США воздушного пространства Украины.

"Такими же показательными действиями США является размещение американских ударных систем вблизи Крыма", - отмечает Гвоздь.

Перспективы для Украины

"Совершенно новые перспективы открываются и перед Украиной. Так, по заявлению посла Украины в США В. Ельченко, в 2021 году объемы американской военной помощи Украине могут быть увеличены до 700 млн. долларов. При этом, по мнению украинских экспертов, кроме боевых катеров, противотанковых ракетных комплексов и другой подобной техники, Украина может получить и значительно более мощное вооружение.

Вместе с тем, настоящими стратегическими достижениями для Украины может стать получение статуса союзника США вне НАТО, а также включение ее в оперативных планов Североатлантического союза. А в дальнейшем - и открытие реальных перспектив предоставления Украине членства в Альянсе, даже если будут сохраняться проблемы с Крымом и Донбассом. На сегодня такой вопрос рассматривается руководством НАТО, учитывает опыт с Германией, в свое время потеряла свои восточные территории, однако все же стала членом Альянса", - убежден эксперт.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, США, НАТО, Россия.
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